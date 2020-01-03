سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 3-1-2020

كتب هانى الحوتى

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 3-1-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 17.86 جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 21.02 جنيه للشراء، و21.34 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى، إن محفظة قروض التجزئة المصرفية فى البنك بلغت نحو 90 مليار جنيه والتى تمثل حوالى 12% من إجمالى محفظة قروض البنك، حيث تحتل القروض الشخصية منها مبلغ 63 مليار جنيه، مضيفًا أن البنك يستهدف الوصول بها إلى نحو 100 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى وذلك من خلال التوسع فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل، وكذا بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وباقى منتجات البنك للتجزئة المصرفية.

وأضاف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك المركزى المصرى أصدر تعليماته للبنوك فى ديسمبر 2019 بتعديل نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية بزيادة نسبة إجمالى اقساط القروض وهى القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى ليصبح حدها الاقصى 50% بدلا من 35% من اجمالى الدخل الشهرى للعميل متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصى بنسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.

وأكد أن تعديل النسبة يأتى فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالى المحلى والتى ستؤدى الى زيادة القدرة الشرائية للأفراد مما له مردود إيجابى على تنشيط الطلب على السلع والخدمات فى خطوه يستهدف من خلالها دعم المنتجات المصرية والنهوض بالاقتصاد بشكل عام من خلال دفع عجلة بالإنتاج.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن منتج التمويل العقارى يأتى على رأس أولويات البنك الأهلى خلال الفترة القادمة، حيث يحرص البنك على التوسع فى منح التمويل العقارى فى اطار مبادرة البنك المركزى لمحدودى الدخل ، حيث يحتل البنك منذ بداية العام المركز الاول فى القروض المقدمة من كافة البنوك العاملة فى القطاع المصرفى ضمن المبادرة التى اطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى فى عام 2014، مشيرة إلى أن البنك قام بضخ تمويلات لهذا القطاع تقدر بــ8 مليارات جنيه منها 7.7 مليار جنيه ضمن المبادرة استفاد منها حوالى 80 ألف عميل.