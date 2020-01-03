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جون بولتون: نأمل أن يكون اغتيال قاسم سليمانى خطوة لتغيير نظام طهران

الجمعة، 03 يناير 2020 01:39 م
جون بولتون: نأمل أن يكون اغتيال قاسم سليمانى خطوة لتغيير نظام طهران جون بولتون
كتبت – هناء أبو العز

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هنأ جون بولتون، مستشار الأمن القومى السابق  للولايات المتحدة الأمريكية، المشاركين فى اغتيال قاسم سليمانى، الجنرال الإيراني وقائد فيلق القدس.
 
وعلى حسابه الرسمى بموقع"تويتر" غرد  بولتون قائلًا: تهانينا لجميع المشاركين في القضاء على قاسم سليماني،  فقد كانت هذه ضربة حاسمة لأنشطة القوة الإيرانية الخبيثة في جميع أنحاء العالم. 
 
وأضاف بولتون: نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى لتغيير النظام في طهران.
 
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن استهداف سليمانى، جرى بعدة صواريخ من طائرة مسيرة "بدون طيار"، وأن الصواريخ استهدفت سيارتين كانتا تقلان سليمانى ومسؤولين آخرين، بالقرب من منطقة الشحن فى مطار بغداد، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التى أقلته من لبنان، فيما أشار مسؤولين فى العراق، أن جثة سليمانى تمزقت إلى أجزاء.
 
وبعد الإعلان عن مقتل سليمانى، تصاعدت حدة التصريحات بين الطرفين، حيث دعا المرشد الإيرانى على خامنئى، إلى حداد لمدة 3 أيام بعد مقتل قاسم سليمانى، مؤكدا أن مقتل سليمانى سيضاعف الدافع للمقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مستطردا أن "غياب سليمانى يشعرنا بالمرارة لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة".
 
أما الرئيس حسن روحانى، فقال بلا شك أن انتقام العملية الإجرامية باغتيال القائد قاسم سليمانى سيطال أمريكا المجرمة، مضيفا أن استشهاد الفريق سليمانى وعدد من القادة الآخرين لاسيما المجاهد الكبير أبو مهدى المهندس على يد أمريكا المعتدية والمجرمة بعث الحزن والأسى فى قلوب جميع أبناء الشعب الايرانى وشعوب المنطقة وسيزيد من عزيمة الشعب الايرانى العظيم فى الصمود ومجابهة الاطماع الأمريكية والدفاع عن المبادئ الإسلامية.
 

جون بولتون

قاسم سليمانى

ايران

طهران

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