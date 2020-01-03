سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 08:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 11 نقطة

الجمعة، 03 يناير 2020 03:30 ص
تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 11 نقطة خط الربط الكهربائى مع السودان
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيام قليلة وتطلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التيار بخط الربط الكهربائى بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجا وات، تمهيداً لتشغيل الخط بالكامل بقدرة 300 ميجا وات بأعلى مستوى للخدمة وانتظام الجهود، وذلك بعد أن انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من إنشاء الخط فى زمن قياسى لا يتعدى 6 أشهر.. يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان:
 
1- تبلغ قدرة مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان 300 ميجا وات.
2- يدرس الجانبان المصرى والسودانى التوسع فى هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع.
3- يضم خط الربط 300 برج على الأراضى المصرية.
4- تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان حوالى 56 مليون دولار التى تخص الجانب المصرى.
5- من المقرر أن يتم تشغيل خط الربط مع السودان خلال الأيام القليلة المقبلة.
6- سيتم إطلاق التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بقدرة 50 ميجا وات.
7- يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء.
8- أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الخدمة التى ستصل للسودان ستكون على أرقى مستوى وبأفضل جودة وفقاً للمعاير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر.
9- تسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتركيب ما يسمى بمعوض القدرة بخطوط النقل لتحسين الجهد ونقل خدمة مميزة للسودان.
10- إنشاء خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2)/ وادى حلفا جهد 220 ك.ف، تعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS.
11- بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليونًا و550 ألف جنيه.

الكهرباء

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

الربط الكهربائى بين مصر و السودان

صباح مشالى

اخبار

نقل الكهرباء

اخبار عاجلة

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 11 نقطة

تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 11 نقطة

قبل الانتخابات التكميلية.. إزاى تغير لجنتك لأقرب مكان من سكنك؟

قبل الانتخابات التكميلية.. إزاى تغير لجنتك لأقرب مكان من سكنك؟

كيف دعم البرلمان الحكومة لإحداث الإصلاح المؤسسى تشريعيًا؟

كيف دعم البرلمان الحكومة لإحداث الإصلاح المؤسسى تشريعيًا؟

تعرف على خطة مرور القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة على الطرق

تعرف على خطة مرور القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة على الطرق

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة