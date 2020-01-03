تسمم 22 مواطنا من عائلة واحدة بسبب تناول أغذية فاسدة بالإسماعيلية

فريق المحافظات

تعرض 22 مواطنا بينهم أطفال من أسرة واحدة بمنطقة ابوبلح التابعة لدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج اللازم واسعافهم.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من مستشفى الاسماعيلية العام بوصول 22 مصاب بينهم أطفال من عائلة واحدة بمنطقة أبوبلح بحالات تسمم نتيجة تناولهم وجبة غذاء فاسدة .

على الفور انتقل للمستشفى القيادات الأمنية والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية والدكتور السيد عبدالجواد مدير عام مستشفى الاسماعيلية العام واشرفا على علاج المصابين واسعافهم .

وقال مصدر طبى أن مستشفى الاسماعيلية العام استقبلت كلا من سيف علاء عيد 4 أعوام ومحمود نصار 4 أعوام ويوسف محمود عيد 3 أعوام وياسمين محمود عيد عام ومحمد محمد عبدالهادى عام وجنى محمود عيد 7 أعوام وملك محمود عيد 10 اعوام وفاطمة محمد محمد 5 أعوام وأسماء عيد السيد 27 عام وهناء عيد السيد 35 عام ومنى احمد السيد 30 عام وميادة رمضان السيد 29 عام وعواطف سليمان اسماعيل 50 عام وكريمة محمد ابراهيم 47 عام وأحمد عبدالمحسن حسن 6 اعوام وسلمى عبدالمحسن حسن عامين ومنصورة عيد السيد 35 عام وصباح عيد السيد 35 عام وأحمد نصار عيد 3 أعوام وسيد نصار عيد 3 أعوام ومحمد نصار عيد 12 عام وصلاح نصار عيد 10 أعوام مصابين بنزلة معوية وتسمم بسبب تناولهم وجبة غذاء فاسدة مما أدى إلى إصابتهم بحالة أعياد شديدة وقيئ.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد مدير عام مستشفى الاسماعيلية العام انه تم تقديم كافة الخدمات والاسعافات اللازمة للمصابين وتم خروج 20 حالة تحسن بينما مازال حالتين تحت الملاحظة.

وعلى الجانب الآخر تفقد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية يرافقه الدكتور السيد عبدالجواد مدير عام مستشفى الاسماعيلية العام وحدة عمليات القلب وعدد من أقسام المستشفى والتقيا بعدد من اهالى المرضى.