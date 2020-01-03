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ترامب: سليمانى مسؤول عن مقتل عدد كبير من المحتجين فى إيران

الجمعة، 03 يناير 2020 04:05 م
ترامب: سليمانى مسؤول عن مقتل عدد كبير من المحتجين فى إيران الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن قاسم سليمانى مسؤول عن مقتل عدد كبير من المحتجين فى إيران، وأكد ترامب أن سليماني كان يدبر لقتل أمريكيين آخرين كثيرين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "إيران لم تفز في حرب من قبل، لكنها لم تخسر تفاوضًا"، وذلك في أول تصريح له عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بالقرب مطار بغداد الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وجاء ذلك في تدوينة نشرها ترامب على حسابه الشخصي على موقع "تويتر".


وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن ترامب أشار، في تدوينته بشكل ضمني، إلى مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع مع سلفه باراك أوباما.


دونالد ترامب

سليمانى

إيران

اغتيال قاسم سليمانى

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