اليوم.. استمرار تلقى طلبات الترشح للانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

تستمر لجنتا تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى ، اليوم الجمعة ، فى تلقى الطلبات ، وذلك بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، فيما يخص دائرة الجيزة، محكمة المنيا الابتدائية فيما يخص دائرة مركز ملوى، وتتلقى اللجنتان فى تلقى طلبات الترشح من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا عدا اليوم الأخير يستمر التصويت فيه حتى الخامسة ، وتتواصل عملية تلقى طلبات الترشح حتى 8 يناير 2020، وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 49 لسنة 2019، بشأن تعديل مسمى جهات إجراء توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح للانتخابات التكميلية على الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوى بالمنيا، وذلك بعد وفاة نائبيهما.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاء فيه تحديد المستشفيات التى يتم فيها توقيع الكشف الطبى على راغبي الترشح وهى، مستشفى أم المصريين العام بالجيزة، وذلك بالنسبة للدائرة الأولى ومقرها الجيزة، ومستشفى المنيا العام بمدينة المنيا، وذلك بالنسبة للدائرة السابعة ومقرها ملوى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني لإجراء الانتخابات التكميلية لاختيار عضوين جديدين بمجلسِ النواب بالنظام الفردي أحدهما عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والآخر عن دائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير في الداخل، لوفاة شاغلي المقعدين

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه في حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل في الخارج، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.

وتلقى رئيس الوطنية للانتخابات كتابين من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بتاريخي 8 و10 ديسمبر الجاري بشأن الإعلان عن خلو مقعدين لوفاة شاغلهما بدائرتي الجيزة وملوي في المنيا.

وتضمن الخطاب إخطارًا من مجلس النواب بخلو مقعدين بالمجلس، وهما في الدائرة الأولى بالجيزة، ومركز ملوي بالمنيا، نظرًا لوفاة نوابهما، وهما النائبين محمد بدوي دسوقي نائب الدائرة الأولى بالجيزة، وأحمد شمروخ نائب الدائرة السابعة مركز ملوي بالمنيا.