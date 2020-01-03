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العربية: أنباء عن اعتقال المارينز لقيس الخزعلى وهادى العامرى فى العراق

الجمعة، 03 يناير 2020 03:51 ص
العربية: أنباء عن اعتقال المارينز لقيس الخزعلى وهادى العامرى فى العراق قيس الخزعلى
كتب هيثم سلامة

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها وفقا لمصادرها، أن هناك أنباء عن اعتقال المارينز لقيس الخزعلى، زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق وهادى العامرى، زعيم ميليشيا بدر فى منطقة الجادرية فى العاصمة بغداد بالعراق.

وكان قد أعلن التليفزيون العراقي منذ قليل، الرسمى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

من جانب أخر، قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى.

جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان، وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.


قيس الخزعلى

هادى العامرى

المارينز

العراق

اعتقال قيس الخزعلى

اخبار

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