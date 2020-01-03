الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل بعد محاولته طعن عدة أشخاص قرب باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة النارعلى رجل قرب باريس بعد محاولته طعن عدة أشخاص.
الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل بعد محاولته طعن عدة أشخاص قرب باريسالجمعة، 03 يناير 2020 03:39 م
الشرطة الفرنسية
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