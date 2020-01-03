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الحشد الشعبى يعلن مقتل 7 أشخاص فى هجوم مطار بغداد

الجمعة، 03 يناير 2020 02:58 ص
الحشد الشعبى يعلن مقتل 7 أشخاص فى هجوم مطار بغداد الجيش العراقى
رويترز

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قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى. جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد.

وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان.

وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.

 

العراق

الجيش العراقى

الحشد الشعبى العراقى

ضربة جوية

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