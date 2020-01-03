التعليم: الاختبار النفسى للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة متطلب أساسى للتعيين

كتب محمود طه حسين

أعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حرصا على مصلحة المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، تبدأ مرحلة الاختبار النفسى بعد الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من ملائمة المؤهل الدراسي للرغبات الوظيفية، مؤكدة أن الاختبار النفسي هو متطلب أساسي للتعيين، ويقسم الاختبار النفسي الى عدة دفعات لاستقبال اعداد المتقدمين واستيعابهم.

ووجهت البوابة الإلكترونية للتوظيف رسالة للمتقدمين: عليك الانتظار ومتابعة حسابك الخاص على البوابة وبريدك الالكتروني لحين إرسال تحديد موعد ومكان الاختبار.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه حرصًا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم فإنه لا تعديل فى شروط المسابقة.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إنه لا تعديل في شروط التقدم للمسابقة والتي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي، وأننا نسير وفقًا للخطوات التي أعُلن عنها، نافيًا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم.

وأوضح نائب الوزير، أنه لا تعديل في الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.

وأكد حجازي، أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيين" إنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.

وأشار إلى أن البوابة الإلكترونية تعد الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة، التي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين، وإداريين، وعمال).

فيما علنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لجميع المعلمين الذين اجتازوا مراحل البوابة بنجاح وتم توزيعهم على الوظائف المطلوبة، سيتم إرسال بريد إلكتروني لمن تم قبولهم بالإدارات التعليمية والتواصل معهم من خلال الموظف المختص لتحديد موعد استكمال اجراءات التسكين، برجاء متابعة البريد الإلكترونى.

وتابعت: تيسيرا على المتقدمين للبوابة الالكترونية للتوظيف ولم يستكملوا مرحلة التسجيل والدفع، الإسراع في إثبات جدية التسجيل بالبوابة ودفع الرسوم، حيث أنه خلال 72 ساعة سيتم إيقاف جميع الحسابات الغير فعالة، وسيتم السماح لهم بدخول مرحلة التوزيع والمفاضلة حفاظا على أحقيتهم في التعيينات بالوظائف المتاحة شرط استكمال الملفات قبل عملية التسكين والتعيين من قبل الموظف المختص.

وأوضحت البوابة الإلكترونية أن البوابة مفتوحة لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية لجميع المتقدمين الباحثين عن فرص عمل والمتعاقدين السابقين على حداً سواء وليس مقتصراً على المتعاقدين السابقين طبقاً للشروط والأحكام.