سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الانتهاء من تنفيذ 75%‎ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء

الجمعة، 03 يناير 2020 09:22 ص
الانتهاء من تنفيذ 75%‎ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الإسكان بشمال سيناء وصول مراحل تنفيذ سوق الخضروات والفواكه لـ75%‎، تمهيدا لافتتاحه رسميا ضمن مشروعات يجرى التجهيز لافتتاحها بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء 25 أبريل المقبل .

وقال المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، إن السوق الكائن بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش جنوب مسار طريق القنطرة العريش الدولى بلغت تكلفة الإنشاء التقديرية لمنشأته  165.579 مليون جنيه والمخصص للسوق 65 مليون جنيه، مضيفا أنه يجرى العمل فى آخر مراحل الإنشاءات اللازمة، وتشمل المرافق ومد الطرق، وأن نسبة تنفيذ الاعمال المقررة فى السوق وصلت 75%‎، ومقررا انه خلال فبراير القادم ينتهى العمل فى الانشاءات وبدء اعمال التجهيز النهائى لاستقبال التجار تمهيدا للافتتاح الرسمى 25 ابريل القادم ضمن مشروعات تفتتح بالتزامن مع احتفالات مصر  بأعياد تحرير سيناء، لافتا ان المشروع انطلق انطلق العمل فيه 25 /1/ 2019 .

وأوضح أن مكونات منشأة السوق هى: 12 معرض خضار فاكهة، 2 معرض أسماك، معرض دواجن، 2 معرض لحوم وجبن ومصنعات لحوم، 12 محلات فوارغ، 6 محلات خدمة، ومكتب تموين - فرع بنك - شبكة مرافق -  بوابة رئيسية - نقطة - دفاع مدنى - نقطة اسعاف - مطافئ وأمن - ساحتى انتظار سيارات - 8 ثلاجات تبريد وتجميد - مطعم وكافتيريا - مصنع ثلج.

وأشار وكيل وزارة الاسكان بشمال سيناء، أن اسوار السوق بنيت بطول 1100 متر وارتفاع 3 متر - خزان مياه سعة 1000 متر مكعب، ويضم ايضا مكاتب شهر عقارى وتأمينات، مبنى ادارى وصالة  مزادات.

وقال إن السوق يعد من اهم المشروعات الجارى تنفيذها بشمال سيناء وينتظر ان تحدث نقلة نوعية فى خدمة توفير الخضروات والفواكه مشيرا انه سوق تجارى خاص بتجار الجمله لجميع السلع بشمال سيناء مجهز بإمكانيات حديثة ووسائل أمان عالية من نوعها، والسوق واجهة عمرانية جديدة يقع على مدخل العريش الغربي بمحاذاة جنوب الطريق الدولى العريش القنطرة، والجهة المالكة للسوق هى محافظة شمال سيناء ويتم تمويل انشاءه من وزارة التخطيط.

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (1)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (2)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (3)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (4)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (5)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (6)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (7)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (8)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (9)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (10)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (11)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (12)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (13)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (14)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (15)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (16)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (17)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (18)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (19)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (20)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (21)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (22)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (23)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (24)
 

 

الانتهاء من تنفيذ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء (25)

شمال سيناء

العريش

سوق الجملة بالعريش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء: ضخ 251 مليون جنيه لمشروعات قروض وخدمة عامة بالمحافظة.. تمويل 14 ألف مشروع منذ نشأة الجهاز وفرت 84 ألف فرصة عمل.. وتنمية المناطق الفقيرة وتوطين البدو أبرز المشروعات الخدمية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:00 م

تنمية المشروعات يوقع عقد تمويل لمشروعات بشمال سيناء 1.5 مليون جنيه

الأربعاء، 24 أبريل 2019 04:09 م

جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء ينظم معرضا لصغار المنتجين مارس المقبل

الخميس، 21 فبراير 2019 02:00 ص

مدير "تنمية المشروعات" بشمال سيناء: الجهاز وفر 12 ألف فرصة عمل

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:49 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

رجال حول البابا تواضروس فى قداس عيد الميلاد المجيد.. القمص سرجيوس: صاحب الدعوات.. إبراهيم عياد: كروان ألحان العيد.. اللواء نبيل رياض: حصن الحماية.. ورئيس الكشافة: مدير العمليات

رجال حول البابا تواضروس فى قداس عيد الميلاد المجيد.. القمص سرجيوس: صاحب الدعوات.. إبراهيم عياد: كروان ألحان العيد.. اللواء نبيل رياض: حصن الحماية.. ورئيس الكشافة: مدير العمليات

وزير الخارجية الأمريكى ينشر فيديو لرقص العراقيين فرحا بمقتل قاسم سليمانى

وزير الخارجية الأمريكى ينشر فيديو لرقص العراقيين فرحا بمقتل قاسم سليمانى

العالم هذا الصباح.. وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا.. المارينز تعزز وجودها بمحيط سفارة أمريكا فى بغداد بعد مقتل سليمانى.. ومرشح للرئاسة الأمريكية يلعب كرة سلة مع طلاب مدرسة.. صور

العالم هذا الصباح.. وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا.. المارينز تعزز وجودها بمحيط سفارة أمريكا فى بغداد بعد مقتل سليمانى.. ومرشح للرئاسة الأمريكية يلعب كرة سلة مع طلاب مدرسة.. صور

السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات

السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة