الانتهاء من تنفيذ 75%‎ من منشآت سوق الخضروات والفواكه بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت وزارة الإسكان بشمال سيناء وصول مراحل تنفيذ سوق الخضروات والفواكه لـ75‎%‎، تمهيدا لافتتاحه رسميا ضمن مشروعات يجرى التجهيز لافتتاحها بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء 25 أبريل المقبل .

وقال المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، إن السوق الكائن بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش جنوب مسار طريق القنطرة العريش الدولى بلغت تكلفة الإنشاء التقديرية لمنشأته 165.579 مليون جنيه والمخصص للسوق 65 مليون جنيه، مضيفا أنه يجرى العمل فى آخر مراحل الإنشاءات اللازمة، وتشمل المرافق ومد الطرق، وأن نسبة تنفيذ الاعمال المقررة فى السوق وصلت 75‎%‎، ومقررا انه خلال فبراير القادم ينتهى العمل فى الانشاءات وبدء اعمال التجهيز النهائى لاستقبال التجار تمهيدا للافتتاح الرسمى 25 ابريل القادم ضمن مشروعات تفتتح بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء، لافتا ان المشروع انطلق انطلق العمل فيه 25 /1/ 2019 .

وأوضح أن مكونات منشأة السوق هى: 12 معرض خضار فاكهة، 2 معرض أسماك، معرض دواجن، 2 معرض لحوم وجبن ومصنعات لحوم، 12 محلات فوارغ، 6 محلات خدمة، ومكتب تموين - فرع بنك - شبكة مرافق - بوابة رئيسية - نقطة - دفاع مدنى - نقطة اسعاف - مطافئ وأمن - ساحتى انتظار سيارات - 8 ثلاجات تبريد وتجميد - مطعم وكافتيريا - مصنع ثلج.

وأشار وكيل وزارة الاسكان بشمال سيناء، أن اسوار السوق بنيت بطول 1100 متر وارتفاع 3 متر - خزان مياه سعة 1000 متر مكعب، ويضم ايضا مكاتب شهر عقارى وتأمينات، مبنى ادارى وصالة مزادات.

وقال إن السوق يعد من اهم المشروعات الجارى تنفيذها بشمال سيناء وينتظر ان تحدث نقلة نوعية فى خدمة توفير الخضروات والفواكه مشيرا انه سوق تجارى خاص بتجار الجمله لجميع السلع بشمال سيناء مجهز بإمكانيات حديثة ووسائل أمان عالية من نوعها، والسوق واجهة عمرانية جديدة يقع على مدخل العريش الغربي بمحاذاة جنوب الطريق الدولى العريش القنطرة، والجهة المالكة للسوق هى محافظة شمال سيناء ويتم تمويل انشاءه من وزارة التخطيط.