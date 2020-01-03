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إصابة 6 أشخاص فى حوادث تصادم سيارات متفرقة بقنا

الجمعة، 03 يناير 2020 07:10 م
إصابة 6 أشخاص فى حوادث تصادم سيارات متفرقة بقنا إسعاف - أرشيفية
فريق المحافظات

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة ربع نقل، في قرية الجبلاو بقنا، كما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل في عمود إنارة، أعلى كوبري المنشأة، في نقادة.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة ربع نقل في قرية الجبلاو.

وجاءت أسماءهم كالآتي: جمال أحمد مصطفى، 31 عامًا، جروح قطعية بالجبهة، ومختار عاشور عبد الراضي، 31 عامًا،جرح مع كسر مفتوح بالجبهة، ومحمود رشدي أحمد، 63 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

فى سياق آخر، تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نقادة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل في عمود إنارة، أعلى كوبري المنشأة، في نقادة.

وجاءت اسماءهم كالآتي: حماده أحمد نزهى، 34 عامًا، جرح قطعى بالراس طوله 3سم، تم نقله مستشفى طوخ بنقادة، ورمضان رجب العبد، 43عامًا،اشتباه كسر مفتوح باليد اليمنى، ومحمد على حامد، 24 عامًا، اشتباة كسر باليد اليمنى، وتم نقلهم إلى  مستشفى قنا العام.


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