سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ولاية إيلينوى الأمريكية تشرع الماريجوانا وتعفو عن 11 ألف مدان بتهم مخدرات

الخميس، 02 يناير 2020 02:48 م
ولاية إيلينوى الأمريكية تشرع الماريجوانا وتعفو عن 11 ألف مدان بتهم مخدرات الماريجوانا - أرشيفية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شرعت ولاية إيلينوى الأمريكية، الأربعاء، تعاطى الماريجوانا لأغراض ترفيهية، فيما أصدر حاكمها جيه بريتزكر، عفوًا طال آلاف المدانين السابقين بتهم مرتبطة بالماريجوانا، وبعد ولاية كاليفورنيا وكولورادو وماساتشوستس، أصبحت إيلينوى الولاية الـ11 التى تشرّع استهلاك الماريجوانا لأغراض ترفيهية.

 

ووفقًا لبيان صادر عن الحاكم – حسب ما نقلته "العين الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفرنسية - ستستخدم 25% من عائدات الماريجوانا فى الولاية لمساعدة المجتمعات الأكثر تضررا بالحملة السابقة على الماريجوانا، فيما سيسمح الآن لسكان إيلينوى الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما وما فوق، بحيازة 30 جراما من الماريجوانا أو 500 ملليجرام من "تى إتش سى" (العنصر الفاعل فى الماريجوانا) الموجود فى منتج يحتوى على القنب، أما غير المقيمين فى الولاية، فسيسمح لهم بحيازة 15 جراما من القنب.

 

وسيمكن للأشخاص الذين يبلغون 21 عاما وما فوق، شراء الماريجوانا بشكل قانونى، كما ستبطل الإدانات الجنائية بحق آلاف الأفراد فى أنحاء الولاية، والثلاثاء، منح حاكم الولاية 11017 عفوا للأشخاص المدانين بتهم خفيفة مرتبطة بالقنب وهى المرحلة الأولى من المخطط الذى يشمل أكثر من 700 ألف شخص.

 

 

ويشار إلى أنه فى بداية ديسمبر الماضى، شهدت ولاية ميشيجان الأمريكية، إقبالا على شراء مخدر القنب أو "الماريجوانا" بعد السماح ببيعه للمرة الأولى بشكل شرعى فى محال مخصصة لذلك، حيث اصطف مئات الأشخاص فى طوابير طويلة أمام المتاجر للحصول عليها.

 

وتوافد الكثير من الزبائن من ولايات أخرى بالتحديد من أنديانا وأوهايو وبنسلفانيا للحصول عليه، حيث أنه لم يتوافر فى جميع مدن الولاية، وتخطت مبيعات أول يوم 200 الف دولار، ومن المتوقع تحقيق مئات ملايين الدولارات من مبيعات السنة الأولى.

 

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، جدلا واسعا بشأن مسألة تشريع بيع الماريجوانا والسماح بتعاطيها أو حيازتها دون أى عواقب قانونية، وكانت عدة ولايات تجيز استخدام هذا النوع من المخدر لأغراض طبية فقط، ولكن ولايات واشنطن وكولورادو وألاسكا بدأوا فى إصدار تشريعات محلية تجيز حيازة الماريجوانا لغرض ترفيهى.

 

يذكر أن أوروجواى أول دولة فى العالم تقنن الماريجوانا وتبعها بالصيدليات أما أوروجواى فى 2013 قننت زراعة وبيع الماريجوانا، ومنحت تراخيص لشركتين لزراعة الماريجوانا بغرض توزيعها تجاريا، وقالت إنها ستباع فى الصيدليات بدءا من العام المقبل، وتعتبر أوروجواى أول دولة فى العالم تقنن زراعة الماريجوانا بغرض انتزاع السيطرة على تجارتها من أيدى عصابات المخدرات كى تتحكم فيها الدولة وتفرض ضرائب عليها.


بيع الماريجوانا

ماريجوانا قانونية

السماح ببيع الماريجوانا

ولاية امريكية تبيع الماريجوانا

ولاية ايلينوى الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محكمة إيطالية تصدر حكما بإجازة زراعة الماريجوانا فى المنازل

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 02:10 م

طوابير "الكيف" تظهر فى ولاية متشيجان.. اصطفاف العشرات للحصول على الماريجوانا الترفيهية.. الولاية تصبح العاشرة فى تقنين المخدر وتحقق مبيعات تتجاوز 200 ألف دولار فى اليوم الأول.. والسلطات تجنى 36 ألف دولار ضرائب

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 08:30 م

سى إن إن: بايدن يتعهد باستمرار حظر الماريجوانا حال فوزه برئاسة الولايات المتحدة

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 06:47 م

مايك تايسون يدخن 10 أطنان من الماريجوانا شهريا من مزرعته التي تبلغ 420 فدانا

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 11:25 م

شاهد.. الماريجوانا الطبية باتت متاحة فى لويزيانا

الخميس، 08 أغسطس 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة