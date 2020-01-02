ولاية إيلينوى الأمريكية تشرع الماريجوانا وتعفو عن 11 ألف مدان بتهم مخدرات

كتب محمد رضا

شرعت ولاية إيلينوى الأمريكية، الأربعاء، تعاطى الماريجوانا لأغراض ترفيهية، فيما أصدر حاكمها جيه بريتزكر، عفوًا طال آلاف المدانين السابقين بتهم مرتبطة بالماريجوانا، وبعد ولاية كاليفورنيا وكولورادو وماساتشوستس، أصبحت إيلينوى الولاية الـ11 التى تشرّع استهلاك الماريجوانا لأغراض ترفيهية.

ووفقًا لبيان صادر عن الحاكم – حسب ما نقلته "العين الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفرنسية - ستستخدم 25% من عائدات الماريجوانا فى الولاية لمساعدة المجتمعات الأكثر تضررا بالحملة السابقة على الماريجوانا، فيما سيسمح الآن لسكان إيلينوى الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما وما فوق، بحيازة 30 جراما من الماريجوانا أو 500 ملليجرام من "تى إتش سى" (العنصر الفاعل فى الماريجوانا) الموجود فى منتج يحتوى على القنب، أما غير المقيمين فى الولاية، فسيسمح لهم بحيازة 15 جراما من القنب.

وسيمكن للأشخاص الذين يبلغون 21 عاما وما فوق، شراء الماريجوانا بشكل قانونى، كما ستبطل الإدانات الجنائية بحق آلاف الأفراد فى أنحاء الولاية، والثلاثاء، منح حاكم الولاية 11017 عفوا للأشخاص المدانين بتهم خفيفة مرتبطة بالقنب وهى المرحلة الأولى من المخطط الذى يشمل أكثر من 700 ألف شخص.

ويشار إلى أنه فى بداية ديسمبر الماضى، شهدت ولاية ميشيجان الأمريكية، إقبالا على شراء مخدر القنب أو "الماريجوانا" بعد السماح ببيعه للمرة الأولى بشكل شرعى فى محال مخصصة لذلك، حيث اصطف مئات الأشخاص فى طوابير طويلة أمام المتاجر للحصول عليها.

وتوافد الكثير من الزبائن من ولايات أخرى بالتحديد من أنديانا وأوهايو وبنسلفانيا للحصول عليه، حيث أنه لم يتوافر فى جميع مدن الولاية، وتخطت مبيعات أول يوم 200 الف دولار، ومن المتوقع تحقيق مئات ملايين الدولارات من مبيعات السنة الأولى.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، جدلا واسعا بشأن مسألة تشريع بيع الماريجوانا والسماح بتعاطيها أو حيازتها دون أى عواقب قانونية، وكانت عدة ولايات تجيز استخدام هذا النوع من المخدر لأغراض طبية فقط، ولكن ولايات واشنطن وكولورادو وألاسكا بدأوا فى إصدار تشريعات محلية تجيز حيازة الماريجوانا لغرض ترفيهى.

يذكر أن أوروجواى أول دولة فى العالم تقنن الماريجوانا وتبعها بالصيدليات أما أوروجواى فى 2013 قننت زراعة وبيع الماريجوانا، ومنحت تراخيص لشركتين لزراعة الماريجوانا بغرض توزيعها تجاريا، وقالت إنها ستباع فى الصيدليات بدءا من العام المقبل، وتعتبر أوروجواى أول دولة فى العالم تقنن زراعة الماريجوانا بغرض انتزاع السيطرة على تجارتها من أيدى عصابات المخدرات كى تتحكم فيها الدولة وتفرض ضرائب عليها.