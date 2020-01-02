وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ 3 محاور لرلط شرق وغرب النيل بأسوان وقنا

كتب رضا حبيشى

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة الطرق والكبارى ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البرى، جولة تفقدية اليوم الخميس، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل بمحافظتى أسوان وقنا، وبدأت الجولة بتفقد محور بديل خزان أسوان حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ الأساسات والطرق الخاصة بالمحور الذى يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه ويبلغ طوله4.5 كم وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات فى كل اتجاه و يتكون من ( 4 ) كبارى رئيسية (كوبرى علي النيل- كوبرى علي مفيض السد العالى- كوبرى الطريق الزراعى الغربى - كوبرى الزراعى الشرقي ( الكورنيش ) بالإضافة إلى ألاعمال الصناعية برابخ ( مواسير – أنفاق ).

وأشار الوزير ان هذا المحور سيساهم في نقل الحركة المرورية من علي جسم الخزان الي المحور الجديد للمحافظة علي الخزان وإطالة عمره لافتا إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان / برانيـــس حتــى الطريق الصحراوى الغربى ( القاهــرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى ( القاهـرة – أسوان ) والربط علـى طريق أسوان / أبو سمبل لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ كافة الأعمال خلال عامين.

وتوجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان والذي تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.50 م لكل اتجاه والذى يشمل 10 كبارى منها 5 كبارى رئيسية وهى ( كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى – كوبرى على الطريق الزراعى الغربى – كوبري أعلي نهر النيل – كوبرى أعلى مصرف الملاح الكبير – كوبرى الطريق الزراعى الشرقى ) و 5 كبارى و 5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأكد الوزير على ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدار الساعة للإنتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع اهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي ( القاهرة – أسوان ) شمال مدينة كوم امبو محافظة أسوان.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي يبلغ تكلفته 1.5مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.20 متر رصيف للمشاه بعرض 2.30 م لكل إتجاه وجزيرة بعرض 2 م . ويشتمل المحور على عدد 30 عمل صنـاعى 14 كوبرى و 16 نفق )ومنها عدد 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوي الشرقي - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة / أسوان - الطريق الزراعى الغربى - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربى ) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصـارف وسيساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق ( القاهرة - أسوان ) الصحراوى الغربى عابرا نهرالنيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.