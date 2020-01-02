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فوز 99 بطاقة بجائزة مليون روبل لكل منها بيانصيب رأس السنة الجديدة فى روسيا

الخميس، 02 يناير 2020 06:33 م
فوز 99 بطاقة بجائزة مليون روبل لكل منها بيانصيب رأس السنة الجديدة فى روسيا الروبل الروسى
كتب محمد جمال

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أعلن المكتب الصحفي لهيئة اليانصيب الروسية "ستولوتو"، أن أحد المحظوظين في موسكو، ربح مليار روبل (حوالي 16 مليون دولار) في يانصيب رأس السنة الجديدة، وذكر المكتب، أنه بالإضافة لذلك فازت 99 بطاقة بجائزة مليون روبل لكل منها، وشغلت موسكو ومقاطعتها المركز الأول في ترتيب أوفر المناطق حظا من حيث عدد أصحاب الملايين حيث فاز 20 شخصا بمليون روبل لكل منهم، وجاءت مدينة بطرسبورج فى المركز الثانى بـ7 جوائز بمليون روبل، ومن ثم جمهورية تتارستان بـ6 جوائز.

وبلغ عدد البطاقات الرابحة 28 مليونا و801695 بطاقة، وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز 3 مليارات و507979503 روبلات.


الروبل الروسى

يانصيب

موسكو

تتارستان

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