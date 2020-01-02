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طقس الغد بارد وأمطار تصل للقاهرة وشمال الصعيد والصغرى بسانت كاترين "صفر"

الخميس، 02 يناير 2020 11:05 ص
طقس الغد بارد وأمطار تصل للقاهرة وشمال الصعيد والصغرى بسانت كاترين "صفر" حالة الطقس
كتب أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الجمعة طقس ﺑﺎرد ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، يصل ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، كما تتكاثر اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﺮﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻪ اﻟﻐﺮﺑﻴﻪ ﻋﻠﻲ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 14 درجة والصغرى 9 درجة، والإسكندرية العظمى 14 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 12 درجة والصغرى 8 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 6 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى صفر درجة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث كشفت أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار .


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