صور.. محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التربية والتعليم والأبنية التعليمية

الغربية - عادل ضرة

ناقش الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الخميس، نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة بقطاعى التربية والتعليم والأبنية التعليمية للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وكذا معرفة أسباب تعثر عدد من المشروعات لإزالة المعوقات التى تواجهها لسرعة الانتهاء منها ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالغربية ومدير إدارة التخطيط بالديوان العام.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية نسب تنفيذ 66 مشروعا تابعا لمديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى 3 مشروعات متعثرة، موجهاً بإنهاء تلك المشروعات المتعثرة قبل 23/1/2020 ودخولها الخدمة وخاصة أن نسب التنفيذ مرتفعة، مكلفاً وكيل وزارة التربية والتعليم بإعداد جدول زمنى لمراحل تنفيذ المشروعات الجارية وسرعة تسليم المواقع التى لم تسلم للمقاولين خلال أسبوع.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى المشروعات التابعة لهيئة الأبنية التعليمية والتى تتمثل فى 47 مشروع جارى العمل بهم و6 مشروعات متعثرة، حيث وجه محافظ الغربية بسحب الأعمال من المقاولين المتقاعسين وإعادة طرحها مرة أخرى والالتزام الكامل بالانتهاء من جميع المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة وتكثيف الأعمال فى المشروعات التى تجاوز نسبة تنفيذها 70% لسرعة نهوها وإدخالها الخدمة مما يساعد فى تقليل نسبة كثافة الطلاب بالفصول ويوفر مناخ تعليمى متميز للطلاب.

وفى سياق آخر، استعرض الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية موقف تنفيذ مشروعات القطاع الصحى الجارية والمتعثرة على مستوى المحافظة لوضع خريطة زمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء منها بما يساعد فى الارتقاء بالخدمة الطبية بالمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة الصحة ومدير إدارة التخطيط بالديوان العام.

وخلال الاجتماع؛ ناقش محافظ الغربية موقف المشروعات الصحية المتعثرة بالمحافظة المتمثلة فى مستشفى (بشبيش – بسيون المركزى – حميات المحلة) ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية والتى تتمثل فى مستشفى (رمد المحلة – محلة مرحوم – حميات طنطا – صدر المحلة – طنطا العام – السنطة المركزي) ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها يتم إنهاء المشروعات الجارية وخاصة أن معدلات التنفيذ مرتفعة ، وإعداد تقرير مفصل عن احتياجات المحافظة فى القطاع الصحى خلال الوقت الراهن لعرضه على وزيرة الصحة لتوفير الدعم اللازم لإنهاء تلك المشروعات فى مواعيدها ودخولها الخدمة.

وفى نهاية الاجتماع؛ أكد محافظ الغربية أن الجميع يعمل من أجل المواطن وتحسين جميع الخدمات المقدمة إليه وخاصة الصحية والتعليمية، مشيراً إلى متابعته الشخصية لجميع المشروعات الجارية على مستوى المحافظة بكافة القطاعات للعمل على نهوها قبل نهاية العام المالى الجارى.

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن حصيلة الحملات التموينية المكثفة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود أسفرت عن تحرير 1562 مخالفة خلال شهر ديسمبر، وذلك بغرض إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق ومتابعة جودة المعروضات وتوافرها بصفة مستمرة والالتزام بالأسعار المتعارف عليها وعدم المغالاة على المواطنين.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 404 مخالفة بمركز المحلة الكبرى تمثلوا فى (96 مخالفة بالمخابز – 301 مخالفة بالأسواق – 7 مخالفات بمحطات الوقود).

كما أسفرت عن تحرير 331 مخالفة بمركز طنطا تمثلوا فى (105 مخالفة بالمخابز – 217 مخالفة بالأسواق – 9 مخالفات بمحطات الوقود).

أما فى مركز كفر الزيات أسفرت الحملات عن تحرير 105 مخالفة تمثلوا فى ( 44 مخالفة بالمخابز – 59 مخالفة بالأسواق – 2 مخالفة بمحطات الوقود).

بينما تم تحرير 69 مخالفة بمركز سمنود تمثلوا فى (45 مخالفة بالمخابز – 20 مخالفة بالأسواق – 4 مخالفات بمحطات الوقود) وأسفرت الحملات أيضاً عن تحرير 93 مخالفة بمركز زفتى تمثلوا فى (56 مخالفة بالمخابز – 32 مخالفة بالأسواق – 5 مخالفات بمحطات الوقود).

كما تم تحرير 61 مخالفة بمركز السنطة تمثلوا فى (33 مخالفة بالمخابز – 24 مخالفة بالأسواق - 4 مخالفات بمحطات الوقود).

وفى مركز بسيون تم تحرير 111 مخالفة تمثلوا فى (50 مخالفة بالمخابز - 60 مخالفة بالأسواق – مخالفة بمحطات الوقود).

أما فى مركز قطور تم تحرير 130 مخالفة تمثلوا فى (70 مخالفة بالمخابز – 52 مخالفة بالأسواق – 8 مخالفات بمحطات الوقود).

بينما أسفرت حملات مديرية التموين المركزية عن تحرير (41 مخالفة بالمخابز - 200 مخالفة بالأسواق – 17 مخالفة بمحطات الوقود).

كما نتج عن هذه الحملات ضبط (336 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام – 53 شيكارة دقيق مدعم – 1600 لتر سولار – 340 لتر بنزين – 1550علبة سجاير مجهولة المصدر – 28 عبوة مبيد حشرى منتهية الصلاحية – 7 كجم زبيب غير صالح للاستخدام – 100 صندوق رنجة منتهية الصلاحية)

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على استمرارية شن هذه الحملات بصفة يومية على كافة أماكن بيع السلع الغذائية مع مراعاة تكثيفها خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد للتأكيد على سلامة المنتجات الغذائية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التربية والتعليم والأبنية التعليمية



محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التربية والتعليم والأبنية التعليمية



محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التربية والتعليم والأبنية التعليمية