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سعد الحريرى عن وفاة نجوى قاسم: "صدمة محزنة وخسارة لنا وللإعلام اللبناني"

الخميس، 02 يناير 2020 02:02 م
سعد الحريرى عن وفاة نجوى قاسم: "صدمة محزنة وخسارة لنا وللإعلام اللبناني" سعد الحريرى
كتب محمد شعلان

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نعى سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان السابق، وفاة الإعلامية نجوى قاسم، مذيعة قناة الحدث والعربية التى وافتها المنية منذ قليل دون معرفة أسباب الوفاة، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، "صدمة حقيقية ومحزنة، ان ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب. رافقت مشوار تليفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل ان تنتقل الى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح. خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي. رحم الله نجوى قاسم واحر التعازي لأسرتها واسرة العربية – الحدث".

يذكر أن مالك الروقى مدير أخبار قناة mbc، قد أعلن وفاة الإعلامية نجوى قاسم، مذيعة قناة الحدث والعربية، حيث كتب مالك الروقى عبر حسابه على تويتر "وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية.. كل التعازى للزملاء ولعائلتها"، بينما لم تقدم القناة أي بيانات رسمية لتأكيد أو نفى الأمر، وكان آخر ما قامت نجوى قاسم بمشاركته عبر حسابها على موقع "تويتر"، كانت احتفالات بمناسبة رأس السنة الجديدة، فيما ترحم عليها العديد من المتابعين عبر تويتر من خلال تعليقاتهم عبر هذا الفيديو الذى نشرته يوم 31 ديسمبر.

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سعد الحريرى ينعى وفاة نجوى قاسم مذيعة العربية

 

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004، ونجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع لل​إعلام​ في بيروت. سميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية ب"المراسلة الحربية".

 

في العام 2011 تم اختيار المذيعة الراحلة نجوى قاسم بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس ، و حصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.


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