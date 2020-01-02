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توقف 3 مشروعات للصرف الصحى غرب الإسكندرية.. وحى العامرية يبحث عن حلول ..صور

الخميس، 02 يناير 2020 03:23 م
توقف 3 مشروعات للصرف الصحى غرب الإسكندرية.. وحى العامرية يبحث عن حلول ..صور جانب من الاجتماع
الإسكندرية - جاكلين منير

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عقد اللواء سمير صدقى رئيس حي العامرية، اجتماعا موسعا مع إبراهيم وكيل وزارة الرى، والجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى وشركة الصرف الصحى ومندوب السكة الحديد والنائب البرلمانى أحمد الشريف، وكذلك حضور مدير إدارة المرافق بالحى، وذلك لبحث ومناقشة مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بنطاق الحى.

وأشار بيان صادر من حى العامرية، إلى أن مشروع الصرف الصحي بمرغم قبلي ويتضمن منطقة قشوع متوقف، حيث تم تنفيذ عدد 3 محطات وخطوط الصرف الخاصة بهم، إلا أنه لم يتم توصيل تلك المحطات على المحطة المصب حتى الآن بسبب وجود معوقات خاصة برسوم التصاريح لمرور الخطوط المتوقفة.

وفيما يتعلق بالمشروع الثاني فأسباب التوقف، هى وجود عدد 14 شارع عزبة العراوة غير مطابقة للمواصفات، مما يتطلب قيام شركة الصرف الصحى بعملية إحلال وتجديد للشوارع حتى يمكن توصيل باقى بالمرافق بالشوارع.

وحول بحث المعوقات الخاصة بتنفيذ المشروع الثالث، وهو خط مأخذ المياه بالكيلو 40 مع كلا من وزارة الرى والسكة الحديد، فقد تم الإنتهاء من معظم المشروع عدا تعدية خط السكة الحديد مصرف غرب النوبارية نتيجة عدم استخراج التصاريح الخاصة بذلك، وشدد رئيس الحى على إزالة كافة المعوقات مع الجهات المعنية.

من جهة أخرى، وفى إطار رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بنطاق الحي وبناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، قامت إدارة الصرف الصحى بالحى، بتسليك وتطهير غرف تفتيش الصرف الصحى بمساكن مبارك وتسليك سدد بالخط الصرف الصحى بمدرسة اسماء بنت بكر الإعدادية بنات وشفط مياه الصرف الصحي المتراكمة بقرية قشوع وتم تسليك سدد بالخط الصرف الصحى بشارع الخلاص وتسليك سدد بخط الصرف الصحى بشارع مراجع.

وبناء على تعليمات اللواء، سمير صدقي رئيس حي العامرية أول قامت إدارة الطرق والمرافق بالحى اليوم بمتابعة أعمال فرد وتسوية طبقة الأساس بطريق حارس وإعادة تمهيد وفتح وتشغيل طريق العلا الشرقية والغربية ونجع مرجي من نزلة كوبرى الهويس بناء على الشكوى المقدمة من الأهالى، وقامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة لمواقع المشروعات المتوقفة.

تصريف مياه الامطار
تصريف مياه الامطار

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

رئيس الحى
رئيس الحى
شرح المشروعات
شرح المشروعات
شفط مياه الصرفو الامطار
شفط مياه الصرف الامطار
نواب البرلمان
نواب البرلمان

 

 


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