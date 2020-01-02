سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: 23 قتيلا فى اشتباكات على محاور جنوب شرق إدلب

الخميس، 02 يناير 2020 12:59 م
المرصد السورى: 23 قتيلا فى اشتباكات على محاور جنوب شرق إدلب الوضع فى سوريا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بمقتل 23 شخصًا من القوات الحكومية والفصائل المسلحة في اشتباكات على محاور جنوب شرق إدلب، جاء ذلك بحسب ما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل عبر شريطها الإخبارى، يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه إذاعة "RFI" الفرنسية إن هناك معلومات تؤكد نقل مقاتلين أرستلهم تركيا من سوريا إلى ليبيا عن طريق 4 رحلات جوية غير مسجلة فى الوقت الذى أكد فيه مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم نقل ما يقرب من 500 مقاتل سوري للقتال في ليبيا وهناك آخرين متواجدين في تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس.

وأعلن المرصد السوري أمس أن هناك أكثر من 22 غارة جوية نفذت على محيط مدينة إدلب فى سوريا، فيما تمكنت وحدات من الجيش السوري خلال عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات "ريف إدلب " الجنوبي الشرقي ، من العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن وحدات الجيش عثرت أيضا على عربة إشارة قتالية ، مخصصة لتنسيق الإشارة والاتصال ، ومسشفى ميداني به مواد طبية وإسعافية وجراحية مختلفة ، تركية المنشأ، وتشهد محافظة إدلب تصعيدا ميدانيا جديدا بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" المكون بالدرجة الأولى من عناصر "جبهة النصرة"، هجمات واسعة عدة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت، بعد صد تلك الاعتداءات، عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية من تحرير نحو 320 كيلومتر مربع.

وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى بعض أجزاء محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية أستانا التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.


المرصد السوري

سوريا

ادلب

تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحيفة أمريكية: 10 آلاف من "أطفال داعش" لا يزالون عالقين فى سوريا

الخميس، 02 يناير 2020 04:05 ص

هل يشهد 2020 نهاية الديكتاتور العثمانى؟.. مراقبون يتوقعون تحركا جديدا للجيش التركى ضد أردوغان بعد إزهاق أرواح الجنود والضباط فى سوريا.. وتدهور الأوضاع الاقتصادية يعجل بنهايته بعدما لجأ الأتراك للأكل من للقمامة

الأربعاء، 01 يناير 2020 10:00 م

الإرهاب يسبق تركيا إلى ليبيا قبل ساعات من موافقة برلمانها على التدخل العسكرى.. قطريليكس: تميم يدفع بـ44 إرهابيا لمساندة حكومة الإخوان بطرابلس.. ومعارض: أردوغان يتدخل من أجل الإخوان.. عكاشة: هدفهم سوريا جديدة

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:10 م

#اردوغان_يدعشن_ليبيا يتصدر الترند بعد نقل المقاتلين الإرهابيين من سوريا

الأربعاء، 01 يناير 2020 07:55 م

الصفقات الحرام.. كيف جند أردوغان داعش لخدمة أجندة الخراب التركية فى الشرق الأوسط؟.. بدأ بشراء النفط المنهوب من سوريا والعراق.. وضابط تركى يكشف: تركيا وفرت ممرات آمنة لـ60 ألف إرهابى.. وليبيا على رادار الفوضى

الأربعاء، 01 يناير 2020 01:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم

شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم

الطقس غير مستقر.. اعرف توقعات حالة الجو غدا فى عطلة نهاية الأسبوع

الطقس غير مستقر.. اعرف توقعات حالة الجو غدا فى عطلة نهاية الأسبوع

ليفربول يقص شريط مشواره فى 2020 بمواجهة شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى.. الريدز لا يعرف الهزيمة فى 50 مباراة على أنفيلد.. اللوائح تمنع الوافد الجديد مينامينو من المشاركة.. ومحمد صلاح يقود التشكيل المتوقع

ليفربول يقص شريط مشواره فى 2020 بمواجهة شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى.. الريدز لا يعرف الهزيمة فى 50 مباراة على أنفيلد.. اللوائح تمنع الوافد الجديد مينامينو من المشاركة.. ومحمد صلاح يقود التشكيل المتوقع

شاهد لحظة وفاة مغنى برازيلي بأزمة قلبية على المسرح خلال احتفالات رأس السنة

شاهد لحظة وفاة مغنى برازيلي بأزمة قلبية على المسرح خلال احتفالات رأس السنة

أحزاب المعارضة التركية ترفض التدخل العسكرى فى ليبيا

أحزاب المعارضة التركية ترفض التدخل العسكرى فى ليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة