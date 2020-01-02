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القضاء الجزائرى يفرج عن 76 شخصا من الموقوفين خلال الحراك الشعبى

الخميس، 02 يناير 2020 11:30 م
القضاء الجزائرى يفرج عن 76 شخصا من الموقوفين خلال الحراك الشعبى مظاهرات الجزائر
الجزائر /أ ش أ/

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أفرجت الهيئات القضائية الجزائرية، اليوم الخميس، عن 76 شخصا من الموقوفين خلال مسيرات الحراك الشعبي.

وذكر التلفزيون الرسمى الجزائرى أنه على رأس المفرج عنهم المجاهد لخضر بورقعة والجنرال المتقاعد حسين بن حديد، بالإضافة إلى 51 شخصا من الجزائر العاصمة، و6 من ولاية الشلف، وأربعة من ولاية وادى سوف، و3 من ولاية قسنطينة، واثنين من ولاية تلمسان، واثنين من تيبازة (شمال)، واثنين من الطارف (شمال شرق)، واثنين من وهران (شمال غرب)، وواحد من (شمال غرب)، وواحد من ولاية بومرداس (شمال).

 


القضاء الجزائرى

الجزائر

أخبار الجزائر

الحراك الشعبى

الشرطة الجزائرية

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