الرقابة المالية تعتمد مرشحين لمجلس إدارة مصر المقاصة وتستبعد 6 آخرين

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، على قبول أوراق ترشح كل من خالد عبد الرحمن محمد خالد المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة الشركة من ذوى الخبرة من غير المساهمين بالشركة ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب، ولميس على محمد نجم مرشحة على منصب عضوية مجلس إدارة الشركة من ذوى الخبرة من غير المساهمين بالشركة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب.

فيما استبعدت اللجنة، أوراق ترشح 6 مرشحين وهم ياسر محمد خليل محمد المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب، وذلك لعدم استيفائه للبند (ج) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014، وكذلك عدم استيفائه للبند (ب) من المادة الخامسة من ذات القرار، وذلك فى ضوء الثابت من أوراق الترشح المقدمة منه، والثابت بها أنه يشغل وظيفة عضو منتدب (تنفيذى) لشركة حورس لتداول الأوراق المالية، وهى شركة من الشركات المساهمة فى شركة مصر للمقاصة، واستبعدت المرشح صفوت عبد النعيم محمد السيد المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من ذو الخبرة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب، لعدم استيفائه لمعايير وشروط الترشح المتطلبة قانوناً، وذلك لكونه يشغل وظيفة مدير فرع لدى شركة مباشر انترناشيونال، وهى من الشركات المساهمة فى مصر للمقاصة.

واستبعدت اللجنة كلا من محسن عادل حلمى إبراهيم، أشرف إسماعيل وفائى جندية، مدحت محمد أنور نافع، ياسر محمود راشد، المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من ذوى الخبرة ممن لا يحق له تولى منصب العضو المنتدب، وذلك لأنه رغم استيفائهم لمعايير وشروط الترشح، إلا أنه تم استبعادهم من خوض الانتخابات، لأن شروط الترشح تتطلب وجوب ترشيح سيدة على منصب العضو المنتدب من ذوى الخبرة من غير المساهمين بالشركة.