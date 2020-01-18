وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان منظومة التحول الرقمى.. صور

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، منظومة التحول الرقمى بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة.

وأطلع وزير المالية على نظام الدفع الإلكترونية، والمعاملات الحسابية والمالية المميكنة، وناقش العاملين بالإدارة المالية حول سير العمل بالإدارة والاستمارات الإلكترونية، موجها بتوفير كافة الأجهزة الإلكترونية اللازمة، وتدريب العاملين على أعلى مستوى، مع وضع نظام لدورة العمل داخل الإدارة.

كان وزير المالية ومحافظ بورسعيد، قد عقد اجتماعًا فى ديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بمنظومة التحول الرقمى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أطلق فى شهر سبتمبر من العام الماضى، بوابة التحول الرقمى لمحافظة بورسعيد.

وتضم منظومة التحول الرقمى ببورسعيد 230 كابينة "MSAN "، و648 مبنى وهيئة حكومية داخل المحافظة فى قطاعات (الصحة – التموين - التوثيق- المرور – النيابات العامة – أقسام ونقاط الشرطة – المحاكم – الشهر العقارى – الطب الشرعى – المراكز اللوجيستية- مراكز خدمة المستثمرين – النيابات الادارية – المراكز التكنولوجية)، كما تضم 11 مقرًا للتموين، ومقرين للنيابة العامة، ومقرين لإدارة المرور، و3 مكاتب للتوثيق، ومركز لوجيستى للخدمات الجمركية، ومركز لخدمات المستثمرين، و7 مراكز تكنولوجيا بأحياء بورسعيد لتقديم 177 خدمة مميكنة.

وتقدم المنظومة خدمات الإنترنت وتطبيقات المحمول "G2C"، والتى تقوم الجهات الحكومية من خلالها بمخاطبة المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعتبر إرساء لمبدأ الحوكمة والشفافية.

وأنطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية، فى الأول من يوليو الماضى، قبل انطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الماضى، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 29 وحدة طب أسرة.

كما شهدت محافظة بورسعيد فى السادس والعشرين من نوفمبر الماضى التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة، بحضور الرئيس السيسى، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى للمنظومة.

وعملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة أن عمر الأولاد دون 18 عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

ويتيح نظام التأمين الصحى الشامل إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص والذى يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليل معملى، وفحص أسنان مجانًا لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته، بما يضمن مستقبلًا إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أى أمراض فى المجتمع المصرى وفقًا لطبيعة تواجدها فى المجتمع ما يضمن خطه تحرك فعاله وإستراتيجية فى هذا الإطار.

ويبلغ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة فى محافظة بورسعيد 920 ألف مواطن.



محافظ بورسعيد ووزير المالية يتفقدان منظومة التحول الرقمى



محافظ بورسعيد ووزير المالية يتفقدان منظومة التحول الرقمى



محافظ بورسعيد ووزير المالية يتفقدان منظومة التحول الرقمى



محافظ بورسعيد ووزير المالية يتفقدان منظومة التحول الرقمى



محافظ بورسعيد ووزير المالية يتفقدان منظومة التحول الرقمى



محافظ بورسعيد ووزير المالية يتفقدان منظومة التحول الرقمى