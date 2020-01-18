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محافظ الدقهلية محو الأمية لـ 10 آلاف فرد خلال 2019

السبت، 18 يناير 2020 02:52 م
محافظ الدقهلية محو الأمية لـ 10 آلاف فرد خلال 2019 الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن نجاح ما يقارب 10 الاف مواطن خلال الدورات الامتحانية الأربع لمحو الأمية، وتسليم 5699 شهادة محو أمية لمن يجيد القراءة والكتابة بعد النجاح في "الاستكتاب" خلال العام الماضي.

 

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تنفيذ 81 قافلة إعلامية بقرى المحافظة وفتح فصول محو الأمية وتسليم شهادات، في اطار التعاون والتنسيق بين هيئة تعليم الكبار ومديريات الصحة والأوقاف والمجلس القومي للسكان.

 

ومن جانبه قال أشرف حافظ مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية إنه تم توقيع 7بروتوكولات تعاون مع جامعة المنصورة وثلاث جمعيات أهلية والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية والمنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف.

وعلى الجانب الآخر وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على غلق صيدليتين إداريًا لمدة شهر بسبب ممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول، وإعادة ممارسة النشاط الصيدلي لصيدلية بقرية بطرة مركز طلخا لانقضاء مدة الغلق.

 

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين بالغلق وتجاه إعادة ممارسة النشاط لصيدلية، مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة وتطبيق القانون حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقريرين المعروضين من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملة المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بمركزي نبروه، وبني عبيد، وطلخا وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على إحالة 189من العاملين بعدد من الوحدات الصحية ومراكز الشباب والجمعيات زراعية والوحدات البيطرية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون إذن رسمي.

 

تضمن قرار محافظ الدقهلية إحالة 150من العاملين بالوحدات الصحية، و24من العاملين بمراكز الشباب، و8من العاملين بالوحدات المحلية، و6 بالوحدات البيطرية، وواحد بالجمعيات الزراعية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي ،وترك محل العمل قبل المواعيد الرسمية.

 يذكر بأن وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على إحالة189من العاملين بعدد من الوحدات الصحية ومراكز الشباب والجمعيات زراعية والوحدات البيطرية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون إذن رسمي.

 

تضمن قرار محافظ الدقهلية إحالة 150من العاملين بالوحدات الصحية، و24من العاملين بمراكز الشباب، و8من العاملين بالوحدات المحلية،و6 بالوحدات البيطرية، وواحد بالجمعيات الزراعية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي ،وترك محل العمل قبل المواعيد الرسمية.

 

 

 


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صحة الدقهلية

محو الأمية بالدقهلية

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