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سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 18-1-2020 فى مصر

السبت، 18 يناير 2020 11:03 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 18-1-2020 فى مصر يورو - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 18-1-2020، مقارنة بختام تعاملات أول أمس الخميس، وذلك لعدم وجود تعاملات على العملات، خلال فترة الأجازة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى ما قيمته 17.61 جنيه للشراء، و 17.76 جنيه للبيع.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

17.60 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.61 جنيه للشراء.

17.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.61 جنيه للشراء.

17.74 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.51 جنيه للشراء.

 17.80 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.58 جنيه للشراء.

17.72 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.62 جنيه للشراء.

17.75 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.57 جنيه للشراء.

17.73 جنيه للبيع.

 

تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفى ابتداءاً من عام 1999، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لاتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.

حقق اليورو سعر صرف قياسى فى 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي، أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكى وصل إليها اليورو فى 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.

 

اليورو هى العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولى، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

 


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اليورو

اسعار اليورو

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