جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص والمواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، برئاسة حسن خلف مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص والمواد المخدرة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أن أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الشركة الايطالية رقم 894 القادمة من روما اشتبه حافظ منشاوى رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكب مصرى نظرا لارتباكه وكثرة عدد الحقائب بحوزته، وبسؤاله عما إذا كان معه بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية فأجاب بالرفض.

واضافت المصادر أنه تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء الدين عماره والذى أكد الاشتباه بوجود بعض الأدوية بحقائب الراكب، وبالعرض على مصطفى الجندى مدير الإدارة بالإنابة قرر تكليف عبدالرحمن الصياد مأمور الخط الأخضر بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 14 شريط من عقار كونترمال المخدر و8 شريط من عقار البريجبالين المخدر بإجمالى 257 قرصا وقطعة من مخدر الماريجوانا بوزن 4 جرامات داخل جيوب الملابس بحقائب الراكب.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 3 لسنة 2020.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.