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الكرنب يحمى من السرطان بأنواعه.. ويخفض الإصابة بأورام الثدى بنسبة 72%

السبت، 18 يناير 2020 08:35 م
الكرنب يحمى من السرطان بأنواعه.. ويخفض الإصابة بأورام الثدى بنسبة 72% الكرنب يحمى من الإصابة بالسرطان - أرشيفية
كتبت أمل علام

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تشير الدراسات إلى أن الكرنب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات، فهو من الخضراوات الرخيصة التى تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، بسبب تعدد استخدامه من الأطباق المطبوخة، والسلطات والمقبلات، ويضيف نكهة مختلفة والملمس لمجموعة متنوعة من الأطباق، ولكن بصرف النظر عن الذوق الذي يقدمه، يتم وصف الكرنب، باعتباره أحد الخضراوات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان.

فوائد الكرنب
فوائد الكرنب

وقال موقع "boldsky" إن الكرنب مصدر ممتاز للعناصر الغذائية، مثل فيتامين C وفيتامين E وفيتامين K والفولات والماغنيسيوم، والمنجنيز والعديد من الكاروتينات (لوتين وزياكسانثين وبيتا كاروتين)، كما يحتوى على مجموعة من الفوائد الصحية مثل خفض ضغط الدم، وتحسين الهضم، وتقليل الالتهاب، والحفاظ على صحة القلب، وتقوية جهاز المناعة، والوقاية من السرطان وما إلى ذلك، تحتوي هذه الخضراوات الصليبية على مجموعة من المواد المعروفة باسم الجلوكوزينات التي تحتوي على مركبات تحتوي على الكبريت، يتم تقسيمها في الجسم لتشكيل مركبات نشطة بيولوجيا مثل إيزوثيانوسات، وإندول، ونيتريل وثيوسيانات معروفة بأنها تظهر آثارًا مضادة للسرطان.

 االكنب وعلاقته بالسرطان

االكرنب وعلاقته بالسرطان

ووفقًا للدراسات فوجد أن الإندوسيات إيزوثيانوسات تتوقف عن تطور أنواع مختلفة من السرطان بما في ذلك سرطان المثانة، والقولون، والثدي، والكبد، والرئة وسرطان المعدة.

وقد أظهرت الدراسات أن الكرنب يحتوي على السولفورافان، وهو مركب يحتوي على الكبريت ولديه قدرة قوية على تثبيط إنزيم خطير يسمى هيستون ديستيلاز (HDAC)، هذا الإنزيم هو المسئول عن تطور الخلايا السرطانية.

الاطعمة ذات اللون الارجوانى او البنفسجى
الكرنب الارجوانى مفيد لصحتك

ووفقًا لدراسة أخرى فيمتلك الكرنب الأحمر على مضادات أكسدة قوية تسمى الأنثوسيانين (مركب يعطي الفواكه والخضراوات ألوانها)، والتي ثبت أنها تبطئ تكاثر الخلايا السرطانية، فقد أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، أن عصير الكرنب يمكن أن يساعد في منع تطور خلايا سرطان الثدي ، وقد تم ربط استهلاك الخضروات الصليبية خلال فترة المراهقة إلى انخفاض خطر الاصابة بسرطان الثدي بنسبة 72%، قد يساعد الكرنب على إبطاء نمو خلايا سرطان البروستاتا، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، يعمل السولفورافان على تنشيط إنزيم يقمع الورم يسمى الفوسفاتيز والتنسن، حيث تم التوصل لهذا الانزيم للتخلص من الأورام، كما وجدت دراسة أخرى أن الخضروات الصليبية مثل اللفت، والكرنب، والقرنبيط، يمكن أن تمنع خطر الإصابة بسرطان القولون بسبب وجود السولفورافان.

وأشار الموقع إلى أنه الكرنب قد يحمى أيضًا من سرطان الرئة، بسبب وجود أيزوثيوسينات وكاروتينات، وفقًا لدراسة في مجلة المعهد الوطني للسرطان.


الكرنب

فوائد الكرنب

السرطان

الوقاية من السرطان

سرطان الثدى

الاورام

اورام القولون

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