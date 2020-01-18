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التحقيق مع الطالب المتسبب فى إصابة 4 أشخاص بعد خلاف مع سائق فى المنوفية

السبت، 18 يناير 2020 02:29 م
التحقيق مع الطالب المتسبب فى إصابة 4 أشخاص بعد خلاف مع سائق فى المنوفية إسعاف - ارشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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بدأ منذ قليل المستشار أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة، التحقيق مع الطالب المتسبب فى إصابة 4 أشخاص بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة وذلك عقب قيامه، بالاصطدام بهم بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب خلافات مع سائق تاكسى .

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط م.ا.م.ع طالب بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك إثر قيامه بإصابة 4 أشخاص نتيجة إصطدامه بهم أثناء قيادته سيارة ملاكى نتيجة خلافات على أولوية المرور مع سائق تاكسى بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ،أثناء خلافات مع سائق تاكسى ،تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان "اليوم السابع" نشر فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لطالب بكلية الحقوق جامعة المنوفية، أثناء قيامه بدهس 4 أشخاص عقب نشوب خلافات مع سائق تاكسى بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الأمر الذى أدى إصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم، وعلى الفور ألقت مباحث شبين الكوم برئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث القسم ، القبض على الطالب المتسبب فى الحادث، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط م.ا.م.ع طالب بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك إثر قيامه بإصابة 4 أشخاص نتيجة اصطدامه بهم أثناء قيادته سيارة ملاكى نتيجة خلافات على أولوية المرور مع سائق تاكسى بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء خلافات مع سائق تاكسى ،تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


المنوفيه

امن المنوفيه

حادث مرور

نيابه شبين الكوم

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