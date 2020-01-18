سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يؤكد دعمه الدائم للعراق لحفظ أمنه واستقراره

السبت، 18 يناير 2020 12:57 م
الأردن يؤكد دعمه الدائم للعراق لحفظ أمنه واستقراره وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المملكة الأردنية الهاشمية، وقوفها الدائم إلى جانب العراق لحفظ أمنه واستقراره، وقال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، مع نظيره العراقى محمد على الحكيم ببغداد - إنه يزور العراق حاملا رسالة من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى إلى رئيسى الجمهورية برهم صالح وحكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي.
 
وشدد الوزير الأردنى، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد فى المنطقة، وقال "إن المنطقة ليست بحاجة إلى حروب وصراعات جديدة ولكنها بحاجة إلى نقف جميعا مع بعضنا ونعمل بشكل كلى من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار وإنجاز وحياة أفضل".
 
ووصف علاقة بلاده بالعراق بأنها "تاريخية"، مشيرا إلى أن المملكة الأردنية كانت وستبقى سندا للعراق الشقيق داعما له فى كافة جهوده ومنها محاربة ومكافحة التنظيم "داعش" الإرهابى الذى مازال يشكل خطرا على بغداد. 
 
من جانبه، ثمن وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم الجهود التى تبذلها المملكة الأردنية لدعم العراق.
 
وقال الحكيم، خلال المؤتمر الصحفى، إن زيارة الوزير الصفدى إلى العراق ستعزز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أنه تم إجراء مباحثات مكثفة حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
وأكد الحكيم، أهمية دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، معربا عن شكره لجهود المملكة الأردنية فى تقديم كافة المساعدات للجالية العراقية المتواجدة فى عمان، مؤكدا أن هناك توحيدا فى الرؤى بين بغداد وعمان فى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 
 
وشدد على أهمية احترام سيادة العراق، من قبل الأطراف الإقليمية والدولية والعمل على دعم جهود بغداد فى تحقيق الاستقرار والأمن فى البلاد، رافضا فى الوقت ذاته الهجمات التى تعرضت لها مؤخرا بعض المناطق العراقية.
 

الاردن

المملكه الاردنيه

العراق

الخارجيه الاردنيه

الخارجيه العراقيه

العاهل الاردنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة