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إحالة أمين خزينة بنك القاهرة لمحكمة الجنايات بتهمة اختلاس مليون جنيه

السبت، 18 يناير 2020 01:51 م
إحالة أمين خزينة بنك القاهرة لمحكمة الجنايات بتهمة اختلاس مليون جنيه أموال - ارشيفية
كتب ـ إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أحالت النيابة العامة، أمين خزينة بنك القاهرة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه باختلاس مليون جنيه، وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار طارق الحتيتي، عن قيام المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين خزينة بنك القاهرة - فرع الأوقاف"، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مليون جنيه والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه لحفظه وإيداعه خزينة البنك فاحتبسه لنفسه بنية تملكه.

وأقر المتهم بالتحقيقات بمسئوليته عن الأموال المودعة ببنك القاهرة فرع الأوقاف كونها عهدته الشخصية، وحقيقة وجود عجز بها بإجمالي مبلغ مقداره مليون جنيه، وذكرت التحريات الرقابية، قيام المتهم بصفته أمين خزنة ببنك القاهرة، باختلاس المبلغ من عهدته المسلمة إليه بصفته الذكورة ولم يقم وقام بالاستيلاء عليها لنفسه.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - قسم أبحاث التزييف والتزوير - أن المتهم هو الكاتب لصلب محضري الجرد وكذا التوقيعات المنسوبة إليه بصفته "أمين الخزينة".

وشهد ضابط الرقابة الادراية، أن تحرياته التكميلية أسفرت عن صحة الواقعة باستيلاء المتهم الأول على المبالغ المملوكة لجهة عمله واصطناعة أوراق مزورة لصرف مبالغ مالية من خزينة البنك، و قام بالاستيلاء على تلك المبالغ عقب صرفها واصطناع محررات مزورة عبارة عن طلبات صرف وأذون  لتلك المبالغ، كما استولى على المبالغ المنصرفة من خزينة البنك.

 


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