سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أسير فى سجون الاحتلال الإسرائيلى يكمل عامه الـ38 بالسجن.. اعرف القصة

السبت، 18 يناير 2020 11:20 ص
أسير فى سجون الاحتلال الإسرائيلى يكمل عامه الـ38 بالسجن.. اعرف القصة سجون الاحتلال
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إن الأسير ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس (62 عامًا) من قرية عارة في الأراضي المحتلة عام 1948، دخل اليوم السبت عامه الـ(38) على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وأضاف فروانة في بيان له أن الأسير يونس كان اعتقل بتاريخ 18-1-1983 بعد اعتقال ابن عمه كريم يونس بأسبوعين، بتهمة الانتماء لحركة "فتح" وحيازة أسلحة والمشاركة في قتل جندي اسرائيلي.

وأوضح أن إحدى محاكم الاحتلال كانت أصدرت بحقه في بداية اعتقاله حكمًا بالإعدام شنقا بدعوى "خيانة المواطنة"، حيث أنهم "يحملون الهوية الإسرائيلية الزرقاء ويعتبرهم الاحتلال مواطنين إسرائيليين".

وتابع: "بعد شهر من صدور الحكم عادت المحكمة وأصدرت حكمًا بتخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد مدى الحياة، وبعد جهود قانونية وحقوقية حثيثة، حددت سلطات الاحتلال في سبتمبر من العام 2012 حكم المؤبد بـ (40 سنة)".

وذكر أن الأسير ماهر يونس يعتبر "عميد الأسرى" وثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، حيث اعتقل بعد اعتقال ابن عمه كريم ببضعة أيام فقط، وهو ثاني أسير على قائمة الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو" والتي تضم (26) أسيرًا، نصفهم تقريبًا من أراضي عام 1948.

ودعا فروانة وسائل الإعلام المختلفة إلى منح الأسير ماهر يونس وكافة الأسرى القدامى المساحة التي يستحقونها، مشيرا إلى أن حكاياتهم مؤلمة وقصصهم مؤثرة، ومعاناتهم مع السجن مضاعفة، وصمودهم خلف القضبان مفخرة.

 


أسير

فلسطين

القدس المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ماجدة وإيهاب نافع.. أعمال وطنية ونضال ضد إسرائيل

الخميس، 16 يناير 2020 08:26 م

انفلونزا الخنازير تضرب إسرائيل ..والصحة تحذر من نفاد الأمصال ووفاة 31 شخصا

الخميس، 16 يناير 2020 07:42 م

أردوغان المطبع مع إسرائيل.. إقامة أول معرض للمنتجات التركية بتل أبيب في يونيو

الخميس، 16 يناير 2020 06:08 م

طارق الملا: إسرائيل ليس لديها إمكانية لتصدير الغاز لذلك قامت بالتعاقد مع مصر

الخميس، 16 يناير 2020 03:05 م

رويترز: إسرائيل تبدأ محادثات لتصدير الغاز إلى السلطة الفلسطينية

الخميس، 16 يناير 2020 02:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة