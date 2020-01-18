أسير فى سجون الاحتلال الإسرائيلى يكمل عامه الـ38 بالسجن.. اعرف القصة

كتب- هاشم الفخرانى

قال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إن الأسير ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس (62 عامًا) من قرية عارة في الأراضي المحتلة عام 1948، دخل اليوم السبت عامه الـ(38) على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وأضاف فروانة في بيان له أن الأسير يونس كان اعتقل بتاريخ 18-1-1983 بعد اعتقال ابن عمه كريم يونس بأسبوعين، بتهمة الانتماء لحركة "فتح" وحيازة أسلحة والمشاركة في قتل جندي اسرائيلي.

وأوضح أن إحدى محاكم الاحتلال كانت أصدرت بحقه في بداية اعتقاله حكمًا بالإعدام شنقا بدعوى "خيانة المواطنة"، حيث أنهم "يحملون الهوية الإسرائيلية الزرقاء ويعتبرهم الاحتلال مواطنين إسرائيليين".

وتابع: "بعد شهر من صدور الحكم عادت المحكمة وأصدرت حكمًا بتخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد مدى الحياة، وبعد جهود قانونية وحقوقية حثيثة، حددت سلطات الاحتلال في سبتمبر من العام 2012 حكم المؤبد بـ (40 سنة)".

وذكر أن الأسير ماهر يونس يعتبر "عميد الأسرى" وثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، حيث اعتقل بعد اعتقال ابن عمه كريم ببضعة أيام فقط، وهو ثاني أسير على قائمة الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو" والتي تضم (26) أسيرًا، نصفهم تقريبًا من أراضي عام 1948.

ودعا فروانة وسائل الإعلام المختلفة إلى منح الأسير ماهر يونس وكافة الأسرى القدامى المساحة التي يستحقونها، مشيرا إلى أن حكاياتهم مؤلمة وقصصهم مؤثرة، ومعاناتهم مع السجن مضاعفة، وصمودهم خلف القضبان مفخرة.