وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود العام ويستمع للمرضى.. صور

الغربية - مصطفى عادل

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ويرافقه الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات و عبد الله الجبالي عضو التفتيش المالى والإداري، مستشفى سمنود العام لمتابعة سير العمل بها، وانتظام الأطباء والتمريض فى عملهم والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال الزيارة تفقد وكيل وزارة الصحة اقسام الطوارئ والاستقبال والعمليات والحضانات والعنايه المركزه ووحدة الجهاز الهضمي، ومراجعة عقود الصيانه ودوريه مرور الشركات على الأجهزة وصيانتها

كما قام عضو التفتيش المالى والإداري بمتابعة حضور العاملين بالمستشفي ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف، ولم يتم رصد أي حاله غياب أو ترك عمل

كما قام مدير إدارة المستشفيات بمراجعه معدلات النشاط بالاقسام الداخليه والعمليات والعنايه المركزه والاحضانات والتي تزيد عن 90%

كما استمع وكيل وزارة الصحة الى المرضي وسؤالهم عن مدي رضاهم فأشادو بالعاملين، ومقابله بعض المترددين وسماع شكواهم وحلها اثناء المرور ، كما تم المرور على وحدة الإطفاء ومنظومة الحريق ومراجعتها وتأكد من سلامة الطفيات

وأكد وكيل وزارة الصحة على سرعه تشغيل وحدة CR والذي تم إنشائها عن بتبرعات المجتمع المدني، مشيدا بمستوي الأداء بالمستشفي وأثني على طاقم العمل من أطباء وتمريض وفنين وعمال لالتزامهم بأماكن عملهم ك وأمر بتكريم ك مدير المستشفي والمدير المالي والإداري لسرعه إنهاء اجراءات العلاج على نفقه الدوله والأمور الماليه التي تخص المرضي والعاملين وفريق العلاقات العامة.

وأشار في حديثه أنه على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات التي تساعد على تحسين المنظومه الصحية.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد قام زيارة مفاجئة لمستشفى بسيون المركزي للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى رافقه كل من الدكتورة هيام ابو حمر مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية والدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات محمد غانم تفتيش مالى وإدارى بمديرية الصحة بالغربية وغادة عطية تفتيش مالي وإداري بمديرية الصحة بالغربية وبحضور الدكتور خالد عربود مدير مستشفى بسيون المركزى.

وتضمنت زيارة وكيل وزارة الصحة بالغربية، المرور على أقسام الطوارئ والعناية المركزة وقسم الحضانات وقسمى الغسيل الكلوي وقسم العمليات العامة وعمليات العظام وقسم النساء والتوليد والأقسام الداخلى بالمستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، خلال الزيارة على ضرورة التزام الأطباء وجميع العاملين بالمستشفى وتواجدهم بأماكن عملهم وتحويل المقصرين للشئون القانونية، كما أكد أيضا على ضرورة وجود مستلزمات التشغيل والأدوية وسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة بجميع أقسام المستشفى.

كما راجع أعضاء التفتيش المالى والإدارى، دفاتر الحضور والانصراف وتم تحويل 6 أطباء وتمريض للتحقيق .

وتوجه وكيل الوزارة لغرف المرضى للاطمئنان على صحتهم وعلى تقديم خدمه طبيه كامله لهم، وأكد أن صحة وسلامه المريض هى الهدف الأول والأخير لنا جميعا، موجها بالنظر في شكاوى العاملين بالمستشفى، مشيدا بكفاءة الطبيب أحمد أبو طه أخصائي الباطنة والنوبتچي بفترة السهر، وعلى إثر ذلك تم ترشيحه الطبيب المثالى على مستوى محافظة الغربية.



وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود



وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود



وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود