سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود العام ويستمع للمرضى.. صور

الجمعة، 17 يناير 2020 11:35 م
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود العام ويستمع للمرضى.. صور وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ويرافقه الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات و عبد الله الجبالي عضو التفتيش المالى والإداري، مستشفى سمنود العام لمتابعة سير العمل بها، وانتظام الأطباء والتمريض فى عملهم والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال الزيارة تفقد وكيل وزارة الصحة اقسام  الطوارئ والاستقبال والعمليات والحضانات والعنايه المركزه ووحدة الجهاز الهضمي، ومراجعة عقود الصيانه ودوريه مرور الشركات على الأجهزة وصيانتها

كما قام عضو التفتيش المالى والإداري بمتابعة  حضور العاملين بالمستشفي  ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف، ولم يتم رصد أي حاله غياب أو ترك عمل

كما قام مدير إدارة المستشفيات  بمراجعه معدلات النشاط بالاقسام الداخليه والعمليات والعنايه المركزه والاحضانات والتي تزيد عن 90

كما استمع وكيل وزارة الصحة الى المرضي وسؤالهم عن مدي رضاهم فأشادو بالعاملين، ومقابله بعض المترددين وسماع شكواهم  وحلها اثناء المرور ، كما تم المرور على وحدة الإطفاء ومنظومة الحريق ومراجعتها وتأكد من سلامة الطفيات

وأكد وكيل وزارة الصحة  على سرعه تشغيل وحدة CR والذي تم إنشائها عن بتبرعات المجتمع المدني،  مشيدا بمستوي الأداء بالمستشفي وأثني على طاقم العمل من أطباء وتمريض وفنين وعمال لالتزامهم بأماكن عملهم ك وأمر بتكريم ك مدير المستشفي والمدير المالي والإداري لسرعه إنهاء اجراءات  العلاج على نفقه الدوله والأمور الماليه التي تخص المرضي والعاملين وفريق العلاقات العامة.

وأشار في حديثه أنه على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات التي تساعد على تحسين المنظومه الصحية.

وكان  الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد قام  زيارة مفاجئة لمستشفى بسيون المركزي للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى رافقه كل من الدكتورة هيام ابو حمر مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية والدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات محمد غانم تفتيش مالى وإدارى بمديرية الصحة بالغربية وغادة عطية تفتيش مالي وإداري بمديرية الصحة بالغربية وبحضور الدكتور خالد عربود مدير مستشفى بسيون المركزى.

وتضمنت زيارة وكيل وزارة الصحة بالغربية، المرور على أقسام الطوارئ والعناية المركزة وقسم الحضانات وقسمى الغسيل الكلوي وقسم العمليات العامة وعمليات العظام وقسم النساء والتوليد والأقسام الداخلى بالمستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، خلال الزيارة على ضرورة التزام الأطباء وجميع العاملين بالمستشفى وتواجدهم بأماكن عملهم وتحويل المقصرين للشئون القانونية، كما أكد أيضا على ضرورة وجود مستلزمات التشغيل والأدوية وسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة بجميع أقسام المستشفى.

كما راجع أعضاء التفتيش المالى والإدارى، دفاتر الحضور والانصراف وتم تحويل 6 أطباء وتمريض للتحقيق .

وتوجه وكيل الوزارة لغرف المرضى للاطمئنان على صحتهم وعلى تقديم خدمه طبيه كامله لهم، وأكد أن صحة وسلامه المريض هى الهدف الأول والأخير لنا جميعا، موجها بالنظر في شكاوى العاملين بالمستشفى، مشيدا بكفاءة الطبيب أحمد أبو طه أخصائي الباطنة والنوبتچي بفترة السهر، وعلى إثر ذلك تم ترشيحه الطبيب المثالى على مستوى محافظة الغربية.

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود (1)
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود (2)
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود 
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود (3)
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود 
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود (4)
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود 
 
 
 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

وكيل صحة الغربية

مستشفى سمنود العام

اخبار الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف ساهم ارتفاع إيرادات قناة السويس فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه؟

كيف ساهم ارتفاع إيرادات قناة السويس فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه؟

اليوم.. الكنيسة تدخل ثانى أيام الاستعداد لعيد الغطاس بصوم من الدرجة الأولى

اليوم.. الكنيسة تدخل ثانى أيام الاستعداد لعيد الغطاس بصوم من الدرجة الأولى

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

وائل غنيم لمذيعى مكملين: أنتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر

وائل غنيم لمذيعى مكملين: أنتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة