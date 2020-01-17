وافل وشوفان مقرمش .. 5 أفكار لوجبة إفطار صحية للقلب

كتبت فاطمة خليل

وجبة الإفطار الصحية لا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود كل يوم، وكل ما عليك فعله هو تخزين المكونات الجيدة عندما تكون في متجر البقالة كل أسبوع، ثم بضع دقائق كل صباح لتجميعها، ويمكن أن تساعدك هذه التغييرات في عادات التسوق والتغذية على تأسيس وجبة إفطار صحية لقلبك، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك" ونقدم فى السطور التالية 5 أفكار لوجبة إفطار صحية لقلبك .

وتتضمن وجبة الإفطار الصحية للقلب كل العناصر الغذائية اللازمة مثل: الكربوهيدرات والبروتين والدهون لضمان أن تبدأ اليوم مع وجبة متوازنة لتزويدك بالطاقة طوال الصباح، ولصحة القلب يجب أن تبتعد عن الأطعمة المصنعة والدهون غير الصحية.

5 أفكار وجبة فطار صحية للقلب





الشوفان المقرمش

دقيق الشوفان المقرمش



قم بقياس نصف كوب من الشوفان الجاف وضعه في وعاء آمن للميكروويف، وصب ما يكفي من الماء على دقيق الشوفان، وقلبه وضعه فى الميكروويف لمدة 3 دقائق، إذا كنت تفضل مذاقًا أكثر حلاوة، فحاول إضافة فواكه طازجة أو مجموعة من مستخلص الفانيليا.

لموازنة هذه الوجبة المعقدة من الكربوهيدرات التي تحتوي على البروتين والدهون الصحية، أضف المكسرات أو البذور مثل الشيا أو بذور الكتان المطحون.



الشوفان المنقوع

دقيق الشوفان المنقوع ليلاً



يمكنك نقع دقيق الشوفان طوال الليل أو لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في الصباح، ابدأ مع نصف كوب من الشوفان المفضل لديك ونصف كوب من الماء أو الحليب المفضل واخلطهم معاً واتركهم طوال الليل، يمكنك تناوله بارداً أو بعد تسخينه فى الميكروويف.



مافن البيض والجبن

مافن البيض والجبن



قم بخفق بيضة واحدة كبيرة ولإضافة الألياف قم بمزجها بالخضار المفروم مثل الفلفل والبصل والطماطم والمشروم في وعاء آمن للميكروويف وضعها بالميكروويف لمدة 45 إلى 55 ثانية حتى تتماسك.

ضع البيض المطبوخ على شريحة من كعك المافين من الحبوب الكاملة وللحصول على المزيد من النكهة أضف شرائح الأفوكادو والطماطم والبصل وشريحة من الجبن ويُقدم مع كوب من الفاكهة الطازجة.



وافل زبدة اللوز

وافل زبدة اللوز



وزّع ملعقة كبيرة من زبدة اللوز على خبز حبوب كاملة أو الوافل وملعقة كبيرة من الفاكهة أو موز شرائح على أخرى، اضغط على الشريحتين معًا لعمل فطيرة، وبجانبه كوب من الحليب خالي الدسم.

الحبوب

للحصول على وجبة سريعة أثناء التنقل، قم بإعداد أكياس فطائر مملوءة بحبوبك المفضلة منخفضة السكر وعالية الألياف (على الأقل 3 جرام من الألياف) والمكسرات والبذور والفواكه المجففة.

يتيح لك صنع المزيج الخاص بك تخصيص ما يناسب ذوقك وتغييره من يوم لآخر.