فيديو وصور .. سقوط أمطار خفيفة بالإسكندرية.. وتحذيرات من طقس الغد

شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة مساء اليوم ، وذلك فى اطار موجة الطقس السئ التى تضرب الاسكندرية حاليا ، حيث حذر تقرير صادر من معهد بحوث الموارد المائية، إلى إحتمالات سقوط أمطار بكثافة خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة يومي الجمعة والسبت طبقاً لنتائج استقراء الخرائط ، مع ضرورة إتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة ، حيث يستمر سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحياناً ، و التى تصل كثافتها في يوم الجمعة إلى 15 مم على غرب الإسكندرية، وتصل كثافة الأمطار فى يوم السبت إلى 20 مم

من جانبه تفقد اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحى الإسكندرية ، سير العمل وتمركزات فرق الطوارئ بالشركة لمواجهة أمطار الشتاء اليوم التي شهدتها المحافظة فى النوة الحالية ، مشددا على تكثيف العمل لعدم وجود أي تجمعات مياه والتأكد من السيولة المرورية بالشوارع الحيوية بالمحافظة

وشدد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، على رفع درجة الاستعداد القصوى ، حيث كلف رئيس الشركة، بتواجد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة بالكامل بالمركز الرئيسي بالشركة على مدار الـ 24 ساعة ، كما كلف اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، بتواجد سيارات طوارئ ومهمات ومعدات، وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار ساعة