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ألمانيا تطالب الآلاف بترك منازلهم بعد العثور على قنبلة ضخمة غربى البلاد

الجمعة، 17 يناير 2020 07:42 م
ألمانيا تطالب الآلاف بترك منازلهم بعد العثور على قنبلة ضخمة غربى البلاد عناصر من الشرطة الالمانية
برلين أ ش أ

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طالبت السلطات الألمانية فى مدينة دوسلدورف غربى البلاد أكثر من 11 ألف شخصٍ بترك منازلهم بعد العثور على قنبلة ضخمة، اليوم الجمعة أثناء القيام بأعمال بناء.

وأبلغت إدارة المدينة الألمانية، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم، 11 ألفا و650 شخصاً بضرورة مغادرتهم منازلهم لتمشيط المنطقة إثر العثور صباح اليوم على قنبلة تزن طناً ببلدة ديرندورف التى كانت تشمل سجوناً داخلها فى الماضي.

ويعمل الخبراء والمختصون فى الوقت الحالى على تفكيك هذه القنبلة. فيما أوضحت السلطات الألمانية أنه طبقاً للتقديرات الأولية فإن نحو 30 ألف شخصٍ من الممكن أن يتأثروا بتفكيك القنبلة، وبالإضافة إلى ذلك هناك 19 ألفا و245 شخصا فى المنطقة المحيطة مطالبين بالبقاء فى منازلهم حتى الانتهاء من هذه العملية.

 


السلطات الألمانية

ترك منازلهم

العثور على قنبلة ضخمة

ألمانيا

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