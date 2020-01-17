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أسهم أمريكا تفتح على مستويات قياسية جديدة بدعم من أرباح الشركات

الجمعة، 17 يناير 2020 06:26 م
أسهم أمريكا تفتح على مستويات قياسية جديدة بدعم من أرباح الشركات بورصة وول ستريت
نيويورك – رويترز

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صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الفتح اليوم الجمعة مدعومة بتفاؤل حيال نتائج أعمال شركات وبيانات اقتصادية إيجابية.
 
وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 15.67 نقطة، أو 0.05%، إلى 29313.31 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعا 6.85 نقطة، أو 0.21%، إلى 3323.66 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 35.24 نقطة، أو 0.38%  إلى 9392.37 نقطة.
 
وكانت العملات الرئيسية قد تجاهلت إلى حد كبير أمس الخميس، توقيع اتفاق المرحلة واحد التجارى بين الولايات المتحدة والصين، إذ أن معظم المسائل التى جرى الاتفاق عليها كانت متوقعة من جانب المستثمرين منذ الصيف.
 
وسجل اليورو مقابل الدولار فى أحدث تعاملات ارتفاعا نسبته 0.1% إلى 1.1164 دولار ما يماثل أعلى مستوى فى أسبوع الذى بلغه فى اليوم السابق.
 
وتراجع مؤشر يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة لأدنى مستوى فى ثمانية أشهر عند 97.14.
 
وأشادت بكين وواشنطن باتفاق المرحلة واحد الذى جرى توقيعه مساء أمس الأربعاء فى البيت الأبيض باعتباره خطوة للأمام فى تسوية نزاعهما التجارى المرير.
 
وغذى نائب الرئيس الأمريكي، مارك بنس التفاؤل بشأن إحراز المزيد من التقدم، قائلا إن مباحثات المرحلة اثنين بدأت بالفعل.
 
وارتفع اليوان الصيني، العملة الأكثر تأثرا بالنزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين المستمر منذ نحو عامين، 0.1 % إلى 6.8852 للدولار فى السوق الخارجية، بالقرب من أعلى مستوى فى ستة أشهر عند 6.8662 الذى قفز إليه يوم الثلاثاء.
 
وتراجعت العملة اليابانية التى تُعتبر ملاذا آمنا 0.1 % إلى 110.03 للدولار بينما ارتفع الدولار الأسترالى 0.1 % إلى 0.6916 دولار أمريكي. والعملتان مقياسان لحالة التوتر.
 
وزاد الجنيه الاسترلينى لأعلى مستوى فى ستة أيام عند 1.3065 دولار. ومقابل اليورو، جرى تداوله عند 85.45 بنس بارتفاع 0.1 %.
 
 

اسهم امريكا

ارباح اسهم امريكا

مؤشر داو جونز

بورصة وول ستريت

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