نتنياهو: سأطلب حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية فى قضايا الفساد

رويترز

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إنه سيسعى للحصول على حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية فى قضايا الفساد التى يواجهها وصدرت فى نوفمبر لائحة اتهامات ضد نتنياهو تشمل الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة، وهى تهم ينفيها جميعا، ولا يمكن أن تمضى المحاكمة قدما حال التقدم بطلب للحصانة. وفى ظل الأزمة السياسية الحادة فى إسرائيل، فمن غير المرجح أن يتخذ البرلمان قرارا بشأن القضية قبل الانتخابات العامة المزمعة فى الثانى من مارس ، وهى ثالث اقتراع فى أقل من عام.