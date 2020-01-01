نتنياهو يقرر عدم التمديد لمندوب إسرائيل فى الأمم المتحدة

كتب- هاشم الفخرانى

قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو عدم تمديد ولاية داني دانون مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن القرار الذي أعلنه نتنياهو جاء خلال اليوم الأخير لولاية دانون، ففي الصيف الماضي مدد نتنياهو ولاية دانون بـ6 أشهر، انتهت الثلاثاء أمس ، وأوضحت القناة أن "نوعا فورمان" نائبة دانون هي من ستتولى مهامه مؤقتًا لحين تعيين بديل دائم.

وأضافت القناة "وفقًا لتقارير، تلمس نتنياهو ما إن كان الوزير (الأمن الداخلي جلعاد) أردان، الذي رفض المنصب في أغسطس الماضي، مهتما بشغله الآن".

وتابعت القناة أنه من الواضح أنه سيدرس قبول المهمة حال عرضت عليه هو الوزير (العلوم والتكنولوجيا) أوفير أكونيس".

وبحسب القناة فإن نتنياهو توجه مؤخرًا للمرة الثانية للمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت لاستيضاح رأيه حول ما إن كان بإمكانه تعيين مندوبًا دائما لإسرائيل بالأمم المتحدة خلال ولاية الحكومة الانتقالية التي يقودها.

وكان دانون في الماضي من أبرز منتقدي نتنياهو داخل حزب الليكود الذي يتزعمه الأخير منذ 14عامًا، وترشح ضده على رئاسة الحزب عام 2014 لكنه مني بهزيمة ساحقة بحصوله على 15% فقط من جملة الأصوات، وتولى دانون منصبه بالأمم المتحدة في أغسطس 2015.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في 2 مارس 2020 انتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني جانتس زعيم تحالف "أزرق- أبيض" للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 عضواً (من أصل 120 بالكنيست) لتشكيل الحكومة.