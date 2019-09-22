أخبار × 24 ساعة.. اليوم 23 مليون طالب يستقرون فى 55 ألف مدرسة

اعداد وليد عبد السلام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

"الإصلاح الزراعى" يحقق فائض 18 مليون جنيه ..ومليار جنيه مستحقات تحت التحصيل

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

القوى العاملة تطلق 4 وحدات متنقلة لتدريب الشباب ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

التموين تطور المكاتب لتسهيل الخدمات.. افتتاح تطوير المكاتب وتحويلها لمراكز خدمة بالجيزة.. دورة حصول المواطن على الخدمة لا تستغرق 30 دقيقة.. والسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة لبطاقة الزوج

صور.. انتظام طلاب جامعة الأزهر فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. رئيس الجامعة يستقبل الطلاب بالهدايا.. التلاميذ يؤدون تحية العلم والنشيد الوطنى.. والمحرصاوى: بعض سلوكيات الطلاب الخاطئة تكلفنا 20 مليون جنيه

انطلاق الدراسة فى عدة محافظات.. حضور مكثف للطلاب.. اليوم الدراسى يبدأ بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى.. انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس.. و23 مليون طالب يستقرون فى 55 ألف مدرسة بجميع المحافظات

فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما

مفتى الجمهورية يشارك فى مؤتمر الإسلام فى زمن العولمة بروسيا