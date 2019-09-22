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أخبار × 24 ساعة.. اليوم 23 مليون طالب يستقرون فى 55 ألف مدرسة

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. اليوم 23 مليون طالب يستقرون فى 55 ألف مدرسة العام الدراسى أرشيفية
اعداد وليد عبد السلام

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

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الصحة

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النزيف بعد الولادة

التعليم

القوى العاملة

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