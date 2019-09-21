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فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما 125 سنة كهرباء فى مصر
كتبت رحمة رمضان

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الكهرباء واحدة من الاختراعات التى غيرت مصير البشرية، وحققت طفرات هائلة فى التقديم العلمى والتكنولوجى، الذى نعيشه الآن، ومئات الاختراعات والنظريات العلمية مدينة حتى الآن للكهرباء بالكثير والكثير .
 
ويقدم "اليوم السابع" لقرائه أهم المعلومات عن رجل الأعمال الفرنسى شارل ليبون أول من أدخل الكهرباء لمصر عام 1893 أى منذ 126 عاما، بعد 13 عاما من إدخالها فى فرنسا.
 
1- فى عام 1893 كانت بداية الكهرباء فى مصر على يد رجل الأعمال الفرنسى شارل ليبون لتصبح مصر من الدول الرائدة فى قطاع الكهرباء.
 
2- كانت التطبيقات الأولى للكهرباء فى فرنسا لأغراض الإنارة فى عام 1880  أى بعد 13 عاما فقط من استخدام فرنسا للكهرباء فى الإنارة.
 
3- بدأ استخدام الكهرباء فى الإنارة على يد القطاع الخاص بعد الترخيص لشركة ليبون الفرنسية بإدخال الإضاءة فى العاصمة والإسكندرية عام 1893.
 
4- احتكرت شركة لييون الفرنسية إنارة شوارع القاهرة والإسكندرية منذ عام 1865م بغاز الاستصباح الناجم عن تقطير الفحم.
 
5- احتكرت الشركة الفرنسية خدمات إدخال الكهرباء للمدن حتى عام1909  إلى أن أنشأت الحكومة المصرية مصلحة البلدية التى تولت هذه المهمة.
 
6- فى عام 1895 تم إنشاء أول وحدة بخارية لتوليد الكهرباء بمعرفة شركة ليبون الفرنسية بمحطة كرموز بالإسكندرية.
 
7- حرصت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فيما بعد على وضع الوحدة البخارية الأولى فى مصر التى يبلغ عمرها 123 عاما داخل حجرة زجاجية.
 
8- مازالت الوحدة المذكورة موجودة طرف وزارة الكهرباء والطاقة حتى الآن وهى بمثابة مزار تحرص الوفود الأجنبية المهتمة بالكهرباء على زيارته.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شارل لييون

أول محطة كهرباء فى مصر

اليوم السابع بلس

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