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القوى العاملة تطلق 4 وحدات متنقلة لتدريب الشباب ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:06 م
القوى العاملة تطلق 4 وحدات متنقلة لتدريب الشباب ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة القوى العاملة، منذ قليل، من مقر الوزارة، إطلاق 4 وحدات متنقلة لتجوب 27محافظة، وتبدأ بالوادى الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، بمقر الوزارة اليوم، لعرض ما تتضمنه هذه الوحدات من وسائل تدريبية، وشرح خطة تطوير وتشغيل الوحدات التدريبية المتنقلة، والقرى والنجوع التى سوف تجوبها، كمرحلة أولى، وذلك بالتنسيق مع المحافظات لمعرفة القرى الأكثر احتياجًا بها، وتوفير الدعم اللازم لهذه الوحدات، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجهها بالتشارك والتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظات.

وأكدت الوزارة أن هذه الوحدات تأتى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهنى على مهن الخياطة، وكهرباء تركيبات، والسباكة، بالقرى والنجوع بهذه المحافظات بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 13 وحدة يجرى تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدى عمال لوزارة فى الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.

 


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التدريب

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