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4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:13 ص
4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة" حبس - صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من الانتهاء من فض الأحراز فى محاكمة المتهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها.

1ـ الرقم "7"، ويشير لعدد المتهمين فى القضية وفى مقدمتهم المتهم محمود طوسون مؤسس التنظم.

2ـ الرقم "30"، ويشير لرقم دائرة جنايات شمال القاهرة برئاسة محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى، والتى تنظر الدعوى.

3ـ الرقم "3"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى ولعل أولها جلسة 29 يوليو 2019، وآخرها جلسة 15 سبتمبر الجارى.

4ـ الرقم "2"، ويشير لعدد الأهداف التى رصدها المتهمين تمهيدا لاستهدافها وهى ارتكاز أمنى بصفط اللبن، وكنيسة بمنطقة كفر طهرمس.

وكشفت التحقيقات اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها فى رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقى المتهمين.


تنظيم داعش

محاكمة عناصر داعش

داعش الجيزة

جنايات القاهرة

المستشار محمد سعيد الشربينى

اخبار

اليوم السابع بلس

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