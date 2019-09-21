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ناسا تطلق اسم العالم المصرى فاروق الباز على كويكب اكتشفته حديثًا

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:44 ص
ناسا تطلق اسم العالم المصرى فاروق الباز على كويكب اكتشفته حديثًا العالم المصرى فاروق الباز
كتب محمود راغب

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هنأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصرى بوكالة ناسا، لإطلاق اسمه على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

فى السياق ذاته، أعلن الباز، أن الاتحاد العالمى للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة أعلن إطلاق اسم "الباز"، على كويكب بالفضاء، نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر فى منتصف ستينيات القرن الماضى، مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة.

وتعد هذه المرة الأولى التى يتم إطلاق اسم عالم مصري، على كويكب بالسماء يحمل اسم هذا العالم الجليل والرائد العربى من الرواد القلائل فى هذا المجال الدكتور فاروق الباز العالم المصرى الذى ولد فى الثانى من يناير 1938 فى مدينة الزقازيق.

وحصل الباز على شهادة البكالوريوس فى علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس فى عمر العشرين، وكذلك حصل فى عام 1961 على شهادة ماجستير العلوم فى الجيولوجيا، والدكتوراه عام 1964، ثم عمل فى وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.


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