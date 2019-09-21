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محافظ الفيوم يفتتح منشآت رياضية ويضع حجر الأساس لإنشاء حمام سباحة نصف أولمبى

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:55 م
محافظ الفيوم يفتتح منشآت رياضية ويضع حجر الأساس لإنشاء حمام سباحة نصف أولمبى محافظ الفيوم خلال الافتتاح
الفيوم رباب الجالي

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افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وقيادات وزارة الشباب، اليوم السبت، عدد من المنشآت الرياضية،  بنادى قارون الرياضى بمدينة الفيوم، بتكلفة إجمالية 28 مليون جنيه، وأول مشروع استثمارى رياضى بالمحافظة بنظام B.O.T  بمركز شباب طامية.

ووضع المحافظ، حجر الأساس، لإنشاء حمام سباحة تدريبى نصف اولمبى بتكلفة 5  مليون جنيه، وعملية تطوير ملعب كرة القدم القانونى، بالنادى ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير الملاعب بالأندية، وتشمل تنفيذ سور حول الملعب، وإضاءته بمنظومة إضاءة حديثة، وزراعة نجيل طبيعى بمساحة الملعب، وتراك بتكلفة تصل إلى 7 مليون جنيه.

كما تم افتتاح، أكبر صالة مغطاة بالفيوم، بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه ووعد بتركيب مراوح التهوية لحين تركيب التكييف المركزى للصالة، وثم افتتح  عدد من الصالات الرياضية داخل مبنى زجاجى، يضم صالة للجيم الرياضى،  والتنس الطاولة والبلياردو، وغرف خلع الملابس، ودورات المياه، و3 ملاعب كوركية،  وكرة السرعة والريشة الطائرة، بتكلفة 10 مليون جنيه.

وقال، فوزى الطبلاوي مدير النادى، إن خطة التطوير تشمل وضع حجر أساس لمجمع ملاعب اسكواش يضم  6  ملاعب  داخل 3 طوابق، ويعد أكبر مجمع  ملاعب فى الصعيد بتكلفة 5 مليون جنيه ، كما تفقد الوزير،  ملعب الكرة الخماسى.

أكد وزير الشباب، أن دعم الدولة للأنشطة الرياضية، غير مسبوق، وتعاون القطاع الخاص فى الاستثمار الرياضى ضاعف من ازدهارها وتفوقها، مشيرا إلى حرص  الرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريم جميع الأبطال ودعم جميع الالعاب عظم من تفوق الرياضيين فى البطولات والمنافسات العالمية.

وأوضح وزير الشباب، أن حجم الإنجازات وما تحقق من تطوير وإنشاءات جديدة تخدم قطاع الرياضة والرياضيين خير دليل، مشيرا أن القطاع الخاص استثمر ما يقارب من 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاعتمادات الأصلية وخطة الوزارة.

وخلال الزيارة، تم تكريم أبطال الفيوم من الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية في دورة الألعاب الافريقية.


الفيوم

محافظة الفيوم

وزارة الشباب والرياضة

الأندية الرياضية بالفيوم

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