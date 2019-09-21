سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 04:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

لتخريج قساوسة جدد.. كلية اللاهوت الإنجيلية تبدأ العام الدراسى الجديد غدا

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:00 ص
لتخريج قساوسة جدد.. كلية اللاهوت الإنجيلية تبدأ العام الدراسى الجديد غدا الكنيسة - أرشيفية
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستأنف كلية اللاهوت الإنجيلية فى العباسية الدراسة صباح غد الأحد الـ22 من سبتمبر الجارى، وتستكمل برنامج دبلوم التراث العربى المسيحى للعام الرابع بعد أن أثار كثيرا من الجدل فى الوقت الذى أشاد فيه الخريجين بمستوى الدراسة بالبرنامج.
 
يدرس الطالب بكلية اللاهوت الإنجيلية تاريخ الكنائس المصلحة والفلسفة والمنطق وعلوم اللاهوت والتراث العربى وعلوم الكتاب المقدس، بالإضافة إلى اللغات العربية والانجليزية ولغات الكتاب المقدس العبرية القديمة واليونانية.
 
في فبراير من عام 1863م، اتخذ المجمع الإنجيلى المشيخى المصرى قرارًا بإنشاء فصل للتعليم اللاهوتى لتدريب قادة وطنيين للخدمة الدينية فى الكنيسة الإنجيلية، التى كانت قد بدأت من تسع سنوات فقط. بدأت الدراسة فى سبتمبر من نفس العام في مدينة أسيوط، فى صعيد مصر، بستة طلاب على متن الذهبية "أيبس" التى أبحرت خلال السنوات الأولى بين أسيوط والقاهرة، تحت إشراف الإرسالية الأمريكية. وهكذا ساهمت "أيبس" بدور بارز فى استضافة الكلية وفى نشر رسالة الإنجيل وتأسيس الكنائس الإنجيلية. وتنقل مقر الكلية فى عدة أماكن بين أسيوط والقاهرة حتى استقر فى مبنى الأزبكية منذ عام 1900 حتى عام 1926م.
 
وكان سنودس النيل الإنجيلى قد قرر فى عام 1919م إنشاء مبنى مستقل للكلية بإدارة مصرية. وتحقق ذلك بأن استقرت الكلية فى مكانها الحالى بالعباسية، حيث خصصت الحكومة قطعة أرض بنصف الثمن فى منطقة العباسية عام 1924م، بشرط أن تنهى الكلية أعمال البناء فى عامين. وافتتحت الكلية رسميًا للدراسة عام 1926م. وعلى مدار 150 عامًا، تخرج فى الكلية العديد من القادة المتميزين الذين خدموا الكنيسة والمجتمع فى مجالات الرعاية والوعظ والكرازة والإدارة والتنمية والتأليف والنشر والعمل المسكونى، كما خدم بعضهم كمرسلين ورعاة فى السودان والعديد من دول الشرق الأوسط والخليج العربى وبلاد المهجر.
 

 


كلية اللاهوت

الانجيلية

العام الدراسي الجديد

كلية اللاهوت الانجيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

إفلاس إعلام الإخوان وقنوات التحريض فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وقنوات التحريض فى كاريكاتير اليوم السابع

تعرف على خطة الحكومة لإتاحة المنتجات التموينية وتحسين الخدمات × 6 نقاط

تعرف على خطة الحكومة لإتاحة المنتجات التموينية وتحسين الخدمات × 6 نقاط

رئيس هيئة الاعتماد: رقابة على المنشآت الطبية الحكومية قبل تسجيلها بالتأمين الصحى

رئيس هيئة الاعتماد: رقابة على المنشآت الطبية الحكومية قبل تسجيلها بالتأمين الصحى

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة