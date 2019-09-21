فى اليوم العالمى للزهايمر.. أكلات هتحميك من النسيان المتكرر

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر الزهايمر واحد من أبرز أمراض الشيخوخة التى يتعرض لها كبار السن وهو عبارة عن موت خلايا المخ بشكل يومى مما يؤدى للنسيان المتكرر وفقدان الذاكرة، وفى اليوم العالمى للزهايمر يقدم اليوم السابع بعض الأكلات التى تحافظ على صحة الجهاز العصبى وتحد من خطر النسيان والزهايمر وذلك وفقا لما ذكره موقع readersdigest وهى:

1:الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والرنجة، حيث تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة والوقاية من الزهايمر والخرف.

2:البروكلى من الخضروات الغنية بالفيتامينات التى تحمى من خطر الاصابة بالزهايمر ، لذلك ينصح بتناول البروكلى دائما وخصوصا لكبار السن.

3:القرنبيط، يحتوى على كمية عالية من فيتامين سى وهو من الفيامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتنشط الذاكرة وتحد من خطر الاصابة بالخرف.

4:ينصح بالإكثار من تناول زيت الزيتون واللوز حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات وخصوصا فيتامين هـ الذى يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

5:ينصح بتناول الأطعمة التى تحتوى على الفلافونيد وهى من الأطعمة التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتحمى من خطر الاصابة بالزهايمر ومنها "البصل، البسلة، الفاصوليا، الثوم، الكرنب".