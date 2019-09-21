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غدًا.. وفد وزارة الاتصالات يغادر إلى باريس لبحث التعاون بمجال التكنولوجيا

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:57 م
غدًا.. وفد وزارة الاتصالات يغادر إلى باريس لبحث التعاون بمجال التكنولوجيا وزارة الاتصالات - أرشيفية
كتبت: هبة السيد

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يغادر القاهرة غدًا وفد رفيع المستوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى باريس،  لبحث التعاون وتبادل الخبرات ومن المرجح  عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك، بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لما اكده مسؤول رفيع بالوزارة لليوم السابع.

كان السفير الفرنسى بالقاهرة قد دعا  مسؤولى الوزارة  فى يوليو الماضى لزيارة فرنسا وإجراء لقاءات ومباحثات مع مسئولى الحكومة الفرنسية والشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما لاقى ترحبيا من جانب الوزارة .

وتناول لقاء مسؤولى وزارة الاتصالات مع السفير الفرنسى بوقت سابق، بحث التعاون المشترك بين مصر وفرنسا فى مجالات الذكاء الاصطناعى وريادة الاعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الوزارة انذاك على تميز العلاقات المصرية الفرنسية على كافة الأصعدة لاسيما فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما استعرضت خلال اللقاء  استراتيجيتها وما تشمله من فرص واسعة للاستثمار والتعاون فى ظل السعى نحو بناء الكوادر الرقمية وتحقيق التحول الرقمى.

 


وزارة الاتصالات

فرنسا

استثمارات

السفير الفرنسي

باريس

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