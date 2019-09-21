سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 03:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

غدًا.. جامعة اسيوط تستقبل 84 ألف طالب لإعلان أفضل كلية وماراثون لركوب الدراجات

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:46 م
غدًا.. جامعة اسيوط تستقبل 84 ألف طالب لإعلان أفضل كلية وماراثون لركوب الدراجات جامعة أسيوط
أسيوط- هيثم البدري وضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

يشهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط مراسم تحية العلم والمقرر انطلاقها الثامنة من صباح الغد الأحد بأرض المخيم الكشفي أمام كلية التربية بجوار بوابة الترعة الإبراهيمية وذلك بحضور حشد من القيادات الجامعية وعمداء الكليات وحشد من طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن مراسم تحية العالم يتم تنظيمها للعام الثالث على التوالي بالجامعة تنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي وذلك بهدف تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الطلاب والاحتفال ببدء العام الجامعي الجديد 2019 / 2020.

ومن جانبه أضاف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن احتفال غداً يتضمن إلى جانب تحية العلم و السلام الجهوري، وتقديم  أيضاً طابور عرض للطلاب بالرايات، والإعلان عن الكليات الفائزة في مسابقة أفضل كلية والتي نظمتها الجامعة للعام الثاني على التوالي ضمن استعداداتها للعام الجامعي الجديد، كما يتضمن الاحتفال تكريم للطلاب المشاركين في معسكر تجميل الجامعة وتكريم الطلاب من متحدى الإعاقة المشاركين في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة.

وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن احتفال الجامعة بانطلاق أول يوم للعام الجامعي الجديد سوف يشهد لأول مرة  انطلاق ماراثون لركوب الدراجات بالزى الرياضي بمشاركة لفيف من القيادات الجامعية وطلاب الجامعة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من أمام المبنى الإداري ليجوب الحرم الجامعي للتأكيد على أهمية الرياضة ونشر ثقافة ركوب الدراجات بين الطلاب.

 

 


بدء العام الدراسي

جامعة اسيوط

ماراثون دراجات

اخبار الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة