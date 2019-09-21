غدًا.. جامعة اسيوط تستقبل 84 ألف طالب لإعلان أفضل كلية وماراثون لركوب الدراجات

أسيوط- هيثم البدري وضحا صالح

يشهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط مراسم تحية العلم والمقرر انطلاقها الثامنة من صباح الغد الأحد بأرض المخيم الكشفي أمام كلية التربية بجوار بوابة الترعة الإبراهيمية وذلك بحضور حشد من القيادات الجامعية وعمداء الكليات وحشد من طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن مراسم تحية العالم يتم تنظيمها للعام الثالث على التوالي بالجامعة تنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي وذلك بهدف تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الطلاب والاحتفال ببدء العام الجامعي الجديد 2019 / 2020.

ومن جانبه أضاف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن احتفال غداً يتضمن إلى جانب تحية العلم و السلام الجهوري، وتقديم أيضاً طابور عرض للطلاب بالرايات، والإعلان عن الكليات الفائزة في مسابقة أفضل كلية والتي نظمتها الجامعة للعام الثاني على التوالي ضمن استعداداتها للعام الجامعي الجديد، كما يتضمن الاحتفال تكريم للطلاب المشاركين في معسكر تجميل الجامعة وتكريم الطلاب من متحدى الإعاقة المشاركين في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة.

وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن احتفال الجامعة بانطلاق أول يوم للعام الجامعي الجديد سوف يشهد لأول مرة انطلاق ماراثون لركوب الدراجات بالزى الرياضي بمشاركة لفيف من القيادات الجامعية وطلاب الجامعة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من أمام المبنى الإداري ليجوب الحرم الجامعي للتأكيد على أهمية الرياضة ونشر ثقافة ركوب الدراجات بين الطلاب.