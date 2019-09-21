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طب بنها تحتفل "باليوم التعريفي" للطلاب الجدد

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:00 م
طب بنها تحتفل "باليوم التعريفي" للطلاب الجدد طب بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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نظمت كلية الطب بجامعة بنها، حفل تعارف بالطلاب القدامى والجدد، وذلك برعاية الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية، والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور عمرو الدخاخني منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

 

وحضر الحفل الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق الأنشطة الطلابية للجامعة، والدكتورة إيمان البيطار  وكيل الكلية للدراسات العليا، حيث تم خلال الحفل تعريف الطلاب بالجداول الدراسية وأنظمة الدراسة والأنشطة الطلابية بالكلية، كما تم الاحتفال مع الطلاب بالأنشطة الترفيهية المقامة من غناء و ألعاب ترفيهية.

 

 

وتوجه عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون الطلاب ومنسق الأنشطة الطلابية لموظفي رعاية الشباب بالكلية بالشكر على ما تم بذله من استعدادات لتنظيم هذا الحفل، مؤكدا عل  أهمية دعم رعاية الشباب للطلاب، والتعاون الكامل معهم .

 

وأشاد الدكتور خالد العيسوي، بتنظيم هذا اليوم، معرباً عن سعادته بالجهد المبذول، ومتمنياً مزيد من التفعيل للأنشطة الطلابية.

ومن جهته أشاد "القاضي"، بالجهد المبذول من قبل القائمين على تنظيم هذا الحفل، شاكراً كل من قام ببذل جهد للوصول لهذه الصورة المشرفة .

 

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