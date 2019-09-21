ضبط نصابين استوليا على 300 ألف من مواطن بزعم إعادة قريبه المتغيب

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالإسماعيلية لنصبهما على مواطن والاستيلاء منه على 300 ألف جنيه بزعم مساعدته فى العثور على أحد أقاربه.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغاً من مواطن صاحب شركة شحن" مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية) بقيام شخصين "صاحب شركة استصلاح أراضى" - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "إستيلاء"، وآخر "تاجر" مقيمان القنطرة غرب بالإسماعيلية، بالنصب والإحتيال على الشاكى والحصول منه على ثلاثمائة ألف جنيه، مقابل مساعدته فى العثور على أحد أقربائه "متغيب" بزعم نفوذهما وعلاقاتهما الوطيدة بالمسئولين بالجهات الحكومية، إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به وامتنعا عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بإستدعاء المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.